Ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, είναι μεταξύ των έξι ατόμων που αγνοούνται μετά τη βύθιση της πολυτελούς θαλαμηγού στα ανοιχτά της Σικελίας στο Παλέρμο, κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας.

Ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Σικελία, δήλωσε ότι ο Μπλούμερ και ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος στην Clifford Chance, είναι μεταξύ των αγνοουμένων. Ο Βρετανός μεγιστάνας τεχνολογίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, επίσης αγνοούνται.

Το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα ιστιοφόρο μήκους 56 μέτρων, μετέφερε 22 άτομα και αγκυροβόλησε λίγο έξω από την ακτή κοντά στο λιμάνι Porticello όταν χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ανέφερε σε προηγούμενη δήλωση η ιταλική ακτοφυλακή.

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος ήταν ο σεφ του πλοίου. Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι οι αγνοούμενοι είχαν βρετανική, αμερικανική και καναδική υπηκοότητα.

Δεκαπέντε άτομα διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Λιντς, Άντζελα Μπακαρές, ιδιοκτήτρια του σκάφους, και ένα κοριτσάκι ενός έτους που σώθηκε από τη μητέρα του.

Ένας εκπρόσωπος του Λιντς, συνιδρυτή της Autonomy, μιας εταιρείας λογισμικού που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο λαμπρές επιχειρήσεις του τεχνολογικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι επιζώντες δήλωσαν ότι το ταξίδι είχε οργανωθεί από τον Λιντς για τους συναδέλφους του στη δουλειά.

Ο Λιντς, που κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως ο Μπιλ Γκέιτς της Βρετανίας, πέρασε μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στα δικαστήρια υπερασπιζόμενος το όνομά του ενάντια στις κατηγορίες για απάτη που σχετίζονταν με την πώληση της εταιρείας λογισμικού του, Autonomy, στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Hewlett-Packard έναντι 11 δισ. δολαρίων.

Ο 59χρονος αθωώθηκε από ένα δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιούνιο , αφού είχε περάσει περισσότερο από ένα χρόνο ζώντας ουσιαστικά σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τη βύθιση, προέκυψε ότι ο συγκατηγορούμενος του σε εκείνη τη δίκη, Στίβεν Τσάμπερλεν, πέθανε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ έτρεχε στο Cambridgeshire.

Ο Τσάμπερλεν, ο πρώην αντιπρόεδρος των οικονομικών στο Autonomy, χτυπήθηκε το πρωί του Σαββάτου και είχε τεθεί σε υποστήριξη ζωής, ανέφερε το Reuters. Σε μια δήλωση, ο δικηγόρος του Τσάμπερλεν, Γκάρι Λίνσενμπεργκ, είπε ότι πέθανε αφού «χτύπησε θανάσιμα» ένα αυτοκίνητο ενώ έτρεχε.

Τη Δευτέρα, δύτες διάσωσης προσπαθούσαν να φτάσουν στο κύτος του Bayesian, στο οποίο επέβαιναν πλήρωμα 10 ατόμων και 12 επιβατών, σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.