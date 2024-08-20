Ο πρόεδρος Πούτιν συνέκρινε τη σφαγή στο Μπεσλάν με το Κουρσκ

Στην πρώτη επίσκεψή του σήμερα στο σχολείο του Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας, όπου πριν από 20 χρόνια εκτυλίχθηκε μια αιματηρή, πολύωρη κατάσταση ομηρείας, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνέκρινε τη σφαγή αυτή με τη στρατιωτική επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Όπως ακριβώς πολεμήσαμε τους τρομοκράτες, πρέπει σήμερα να πολεμήσουμε εκείνους που διαπράττουν εγκλήματα στην περιοχή του Κουρσκ, στο Ντονμπάς, στη Νέα Ρωσία» ανέφερε ο Πούτιν σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Το Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από τις ουκρανικές δυνάμεις και η έκφραση «Νέα Ρωσία» παραπέμπει στο σχέδιο δημιουργίας ρωσικών εδαφών σε τμήματα της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας.

«Όπως ακριβώς επιτύχαμε τους στόχους μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, θα τους επιτύχουμε και στον αγών κατά των νεοναζί και θα τιμωρήσουμε, αναμφίβολα, τους εγκληματίες», πρόσθεσε ο Πούτιν, επιστρέφοντας στο επιχείρημά του περί «αποναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγινε στον περιθώριο της επίσκεψής του στο Σχολείο υπ. Αριθμόν 1 του Μπεσλάν –η πρώτη του στον τόπο της τραγωδίας– για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι από μια ομάδα Τσετσένων ισλαμιστών την 1η Σεπτεμβρίου 2004 και για τις επόμενες 50 ώρες, κάτω από τρομερές συνθήκες. Ο εφιάλτης τελείωσε με την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων και οδήγησε σε λουτρό αίματος: περίπου 330 νεκροί, οι 186 εκ των οποίων ήταν παιδιά.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε το σχολείο και το νεκροταφείο όπου ενταφιάστηκαν τα περισσότερα θύματα. Γονάτισε στη βάση ενός μνημείου και άφησε κόκκινα τριαντάφυλλα, όπως δείχνουν τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου. Στη συνέχεια, κατέθεσε λουλούδια και στο μνημείο των στρατιωτών των ρωσικών ειδικών δυνάμεων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο σχολείο.

«Αυτή η τραγωδία θα μείνει αναμφίβολα μια αγιάτρευτη πληγή στην ιστορική μνήμη όλης της Ρωσίας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Στις 22 Μαρτίου η Ρωσία βίωσε τη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στη χώρα μετά από εκείνη του Μπεσλάν, το 2004.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα βορειοδυτικά της Μόσχας, και στη συνέχεια την πυρπόλησαν. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 145 άνθρωπο και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 20 ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την επίθεση, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες, που κατάγονται όλοι τους από το Τατζικιστάν.

Μολονότι το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε πολύ γρήγορα την ευθύνη για την επίθεση, οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να κατηγορούν την Ουκρανία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή της στην υπόθεση αυτήν.

