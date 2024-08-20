Πόλεμος με Ουκρανία: Κατάληψη του Νιου Γιορκ στο Ντονέτσκ λέει η Μόσχα - Ενισχύει την άμυνά της η Ρωσία

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι οι δυνάμεις του απέκρουσαν τις επιθέσεις που επιχείρησαν οι Ουκρανοί σε τέσσερις κοινότητες στην περιφέρεια του Κουρσκ και, παράλληλα, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους έναν στρατηγικής σημασίας επιμελητειακό κόμβο, όπως τον χαρακτήρισε, την πόλη Νιου Γιορκ στην ανατολική Ουκρανία.

Η κατάληψη της Νιου Γιορκ, εφόσον επιβεβαιωθεί από την Ουκρανία, θα σηματοδοτήσει άλλη μια επιτυχία της Μόσχας στην προσπάθειά της να καταλάβει ολόκληρη της επαρχία του Ντονέτσκ, μολονότι παράλληλα μάχεται να αποκρούσει την εισβολή των Ουκρανών στο Κουρσκ.

Η Ουκρανία στο Κούρσκ: Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν σε βάθος 28-35 χιλιομέτρων

Η Ουκρανία λέει ότι έχει καταλάβει μια έκταση 1.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ελέγχει 92 ρωσικούς οικισμούς μετά την εισβολή στο Κουρσκ, στις 6 Αυγούστου, σε μια από τις τολμηρότερες και αναπάντεχες αντεπιθέσεις της.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν σε βάθος 28-35 χιλιομέτρων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα μετακινεί κάποια στρατεύματα της από άλλες κατευθύνσεις για να ενισχύσει τις θέσεις της εκεί.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ότι η Ρωσία επίσης στέλνει επιπλέον στρατεύματα στην περιοχή Ποκρόφσκ της Ουκρανίας, στην οποία διεξάγονται οι πιο εντατικές μάχες το τελευταίο διάστημα στα δυόμιση χρόνια της εισβολής της Ρωσίας.

Ενισχύει την άμυνά της στις παραμεθόριες περιοχές η Ρωσία

Η Ρωσία συγκρότησε τρεις νέες στρατιωτικές ομάδες για να επιληφθούν της ασφάλειας στις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ.

Οι ομάδες έχουν πάρει τα ονόματά τους από τις περιοχές Κουρσκ, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή Κουρσκ από τις 6 Αυγούστου, όταν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας προκαλώντας μεγάλη αμηχανία στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας.

Η Ρωσία δεσμεύτηκε να «συντρίψει» την εισβολή, αλλά δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι αναγνωριστικές επιχειρήσεις και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την καταστροφή εχθρικών ομάδων δολιοφθορέων σε δασικές περιοχές, οι οποίοι προσπάθησαν να διεισδύσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωσή του. Υποστήριξε επίσης ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ομάδες Ουκρανών στρατιωτών και πολεμικό υλικό στην ουκρανική πλευρά των συνόρων.

Σε ποιους οικισμούς επιτίθενται οι Ουκρανοί

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι Ουκρανοί επιχειρούν επιθέσεις κοντά στους οικισμούς Μπόρκι, Κορένεβο, Κρεμιάνογιε και Ρούσκαγια Καναπέλκα. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητες πηγές.

«Στην περιοχή του Κουρσκ, η τεταμένη κατάσταση συνεχίζεται κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου. Οι εχθρικές επιθέσεις, με φάλαγγες τεθωρακισμένων σε πολλές περιοχές, δέχονται πυρά από τα τεθωρακισμένα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και την αεροπορία», ανέφερε ο Rybar, ένας δημοφιλής Ρώσος μπλόγκερ-στρατιωτικός αναλυτής.

Ανεβασμένο το ηθικό των Ουκρανών

Η εισβολή έχει ανεβάσει το ηθικό των Ουκρανών και το Κίεβο πιστεύει ότι η κατάληψη εδαφών και η σύλληψη Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου θα είναι προς όφελός του σε μια πιθανή διαπραγμάτευση. Όμως ανεξάρτητοι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η Ουκρανία ρισκάρει, αποσύροντας κάποιες από τις αποτελεσματικότερες μάχιμες μονάδες της από την πρώτη γραμμή της άμυνας στο ανατολικό μέτωπο, όπου η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται.

Οι Ουκρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει την κατάληψη της Νιου Γιορκ. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού παραδέχτηκε ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις κοντά σε αυτήν την πόλη αλλά ο ουκρανικός στρατός «ανθίσταται σθεναρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

