Ο Βρετανός μεγιστάνας Μάικ Λιντς, ο δικηγόρος του και άλλοι τέσσερις άνθρωποι είναι μεταξύ των αγνοουμένων μετά τη βύθιση του πολυτελούς γιοτ «Bayesian» ανοιχτά του Παλέρμο της Σικελίας,

Την πληροφορία μεταδίδει το Associated Press, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι το σκάφος βυθίστηκε κατά τη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας, σημειώνοντας ότι η γυναίκα του Λιντς και άλλα 14 άτομα επέζησαν.

🔵#Bayesian Scenario apocalittico: lo dice il sindaco di Santa Flavia, D'Agostino, dopo il #naufragio del veliero. "Una tromba d'aria durata una decina di minuti. Non avevo mai visto una cosa del genere. Alberi caduti, tetti scoperchiati, ma la vera tragedia è accaduta in mare". pic.twitter.com/c7UQF1UBRJ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 19, 2024

Ο 59χρονος Λιντς αθωώθηκε τον Ιούνιο από ένα δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο για κατηγορίες για απάτη, που σχετίζονταν με την πώληση της εταιρείας του λογισμικού Autonomy στην Hewlett-Packard έναντι του ποσού των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2011.

Εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει ότι ήταν «ενθουσιασμένος» με την αθώωσή του στην ποινική δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αρνηθεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και είχε κατηγορήσει τη HP για προχειρότητα στη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Η ιταλική ακτοφυλακή γνωστοποίησε ότι δύτες πραγματοποιούν έρευνες στο ναυάγιο, σε βάθος 49 μέτρων.

Οι εισαγγελείς στην πόλη Τέρμινι Ιμερέζε ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του ναυαγίου.

Είχε πλήρωμα 10 ατόμων και 12 επιβατών, δήλωσε η ιταλική ακτοφυλακή. Μια ξαφνική σφοδρή καταιγίδα είχε πλήξει την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξε το μέρος ακριβώς όπου είχε αγκυροβολήσει το 56 μέτρων (184 ποδιών) με βρετανική σημαία Bayesian.

Ερευνες διάσωσης

Οι έρευνες διάσωσης 6 αγνοουμένων από το ιστιοφόρο που βυθίστηκε τα ξημερώματα, συνεχίζονται ενώ όπως μεταδίδει η Il Fatto Quotidiano συνολικά στο πλοίο επέβαιναν 10 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος.

Ο νεκρός είναι ο μάγειρας του σκάφους, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, γεννημένος στον Καναδά και με καταγωγή από την Αντίγκουα.

Οκτώ από τους διασωθέντες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Όλοι τους βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Η Σάρλοτ, μια Βρετανίδα επιβάτισσα ηλικίας 35 ετών, η οποία ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, με συναδέλφους από μια λονδρέζικη επιχείρηση και φίλους, περιέγραψε πως έχασε την κόρη της «για δύο δευτερόλεπτα» ενώ είχαν πέσει στο νερό, προτού καταφέρει και την πιάσει.

«Την έσφιξα αμέσως στην αγκαλιά μου, μέσα στη μανία των κυμάτων. Πολλοί φώναζαν. Ευτυχώς, η σωσίβια λέμβος άνοιξε και 11 από εμάς ανεβήκαμε εκεί», περιέγραψε η ίδια στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Η γυναίκα και το μωρό της νοσηλεύονται, όμως δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στο Ansa, το σκάφος ήταν ακόμα αγκυροβολημένο μπροστά από το λιμάνι όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. Με την άγκυρα ακόμα κατεβασμένη, η καταιγίδα έσπασε το κατάρτι του ιστίου, με αποτέλεσμα το σκάφος να χάσει την ισορροπία του και να βυθιστεί.

Όπως μεταδίδει η Corriere σε συνομιλία που είχε με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, οι δύτες της πυροσβεστικής έφτασαν σε βάθος 57 μέτρων και «από τα φινιστρίνια είδαν πτώματα».

Το γιοτ ανήκει στην εταιρεία Revtom

Στην τελευταία ετήσια δήλωση της εταιρείας, που κατατέθηκε τον Απρίλιο, ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Revtom αναφέρεται ως Angela Bacares, σύζυγος του Lynch, που φέρεται να διασώθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.