Μήνυμα αντίστασης από Ζελένσκι στον ένα χρόνο πολέμου: Θα νικήσουμε, είμαστε δυνατοί!

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε ένα μήνυμα αντίστασης προς τους κατοίκους της χώρας του, με αφορμή την πρώτη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «θα νικήσουμε τους πάντες».

Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «το αήττητο έτος», ο 45χρονος Ζελένσκι εμφανίζεται να κάθεται στο γραφείο του. Θυμάται πώς απευθύνθηκε στους Ουκρανούς πριν από ένα χρόνο σε μια βιαστική ανακοίνωση, καθώς ξεκινούσε η εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory!