Η χρονιά της Nίκης: Άρθρο του πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα Sergii Shutenko στο skai.gr Φάκελος Ουκρανία 05:48, 24.02.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Βασική προϋπόθεση για την ειρήνη είναι η εξασφάλιση των 10 σημείων της Φόρμουλας Ειρήνης που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι- Ένας χρόνος αγώνα για την ανεξαρτησία του Ουκρανικού λαού είναι η απάντηση στην ψευδαίσθηση του Κρεμλίνου «σε τρεις μέρες στο Κίεβο», γράφει ο πρέσβης της Ουκρανίας σε άρθρο του, αποκλειστικά για το skai.gr.