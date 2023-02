Μήνυμα στήριξης της Ευρώπης στην Ουκρανία «όσο χρειαστεί» με τη συμπλήρωση ενός χρόνου πολέμου

"Θα στηρίξουμε την Ουκρανία με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί', διαβεβαίωσε ο Σολτς - Το Παρίσι είναι" στο πλευρό των Ουκρανών και εύχεται τη νίκη τους, δήλωσε ο Μακρόν

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία «όσο χρειαστεί» στέλνει η Ευρώπη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

"Θα στηρίξουμε την Ουκρανία με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί"

Η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία «με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, κατά την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αυτό που μας εκπλήσσει όλους πολύ είναι η αποφασιστικότητα και η γενναιότητα των Ουκρανών, ο τρόπος που υπερασπίζονται την ελευθερία τους», πρόσθεσε ο Σολτς σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα.

«Η Γερμανία τους στηρίζει σε αυτό – με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα το Βερολίνο έχει παράσχει οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως και εξοπλισμό, συνολικού ύψους 14 δισεκ. ευρώ.

Παράλληλα η γερμανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατό «για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. 🇩🇪 steht fest an Seite der 🇺🇦 – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

"Το Παρίσι είναι στο πλευρό των Ουκρανών"

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα ένα μήνυμα «αλληλεγγύης» προς τους Ουκρανούς κατά την πρώτη επέτειο από την εισβολή στη χώρα της Ρωσίας, ευχόμενος «τη νίκη» τους και «ειρήνη».



«Ουκρανές, Ουκρανοί, η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό σας. Στην αλληλεγγύη, στη νίκη και στην ειρήνη», έγραψε ο Μακρόν στο Twitter, ένα μήνυμα που αναρτήθηκε και στα ουκρανικά και τα αγγλικά.



Εξάλλου το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανήρτησε στο Twitter μια νυχτερινή φωτογραφία από την είσοδο του προεδρικού μεγάρου, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα η ουκρανική σημαία ανάμεσα στη γαλλική και την ευρωπαϊκή.

People of Ukraine,

France stands by your side

To solidarity. To victory. To peace. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023

"Μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία είναι μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη"

«Μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία είναι μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη», σημειώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου. Ο κ. Μισέλ κάνει λόγο για «μια σκοτεινή επέτειο. Για την Ουκρανία, την Ευρώπη, τον κόσμο».

«Είμαστε στο πλευρό σας στηρίζοντάς σας για όσο χρειαστεί γιατί δε θα δεχτούμε ποτέ έναν κόσμο που κυβερνάται από ωμή βία» επισήμανε.

Today is a dark anniversary. For Ukraine. For Europe. And for the world.



For one year, Russia has waged war against Ukraine.



And for one year, Ukraine has fought back with courage.



A free and independent Ukraine is a free and independent Europe. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/IHE46qiwT4 — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2023

"Μπροστά μας είναι ένα μέλλον ενότητας"



«Μπροστά μας είναι ένα μέλλον ενότητας», σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ένας χρόνος βάρβαρης ρωσικής επιθετικότητας, ένας χρόνος ηρωικής ουκρανικής αντίστασης, ένας χρόνος ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μπροστά μας είναι ένα μέλλον ενότητας. Μάχεστε για ελευθερία, για δημοκρατία, για τη θέση σας στην ΕΕ. Είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The future of Ukraine is for the Ukrainians to decide.



Ukraine will be free.

Ukraine will be rebuilt.

Justice will be served.



Statement by EU leaders ↓https://t.co/O4ZT12ikx6 pic.twitter.com/yiszPS7mik — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023



"Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία"



Η ΕΕ δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία, η Ουκρανία είναι Ευρώπη, σημειώνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο μήνυμά της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου.



«Eίμαστε τώρα μαζί, θα είμαστε μαζί στο μέλλον, γιατί είμαστε μαζί με την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα στήριξης και ελπίδας ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία», αναφέρει.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα επισήμανε ότι «η μάχη σας για ελευθερία, για δημοκρατία, για τις αξίες που μας δένουν ως Ευρωπαίους, είναι δική μας μάχη». «Θα είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί» προσέθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

