Με «χτύπημα» στην πρώτη της σελίδα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet θέτει ένα νέο... διπλωματικό διακύβευμα στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Τελικά το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός ή τούρκικος χορός;

Η εφημερίδα θέτει το ζήτημα, καταγγέλλοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεϊμπέκικο.

Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης περιπαικτικά, πρόκειται για ένα νέο ζήτημα που έρχεται να προστεθεί στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Σε πολλές τούρκικες σειρές βλέπουμε τους ηθοποιούς να χορεύουν το δικό τους «ζεϊμπέκ», βλέποντας όμως σε αντιπαραβολή τους δικούς μας ηθοποιούς να χορεύουν σε αντίστοιχες ελληνικές ταινίες διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για διαφορετικούς χορούς...

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, τώρα άνοιξε η συζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκίας και γι' αυτό η εφημερίδα θέτει το ζήτημα. Στο παρελθόν είχε αντίστοιχα μπει στη λίστα των «διαφιλονικούμενων» προϊόντων ο μπακλαβάς και το γιαούρτι..

Εν τω μεταξύ, όπως συμπλήρωσε ο κ Κωστίδης η ίδια εφημερίδα είναι αυτή που είχε αναφερθεί στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. «Μακάρι να επιστρέψουμε σε αυτές τις διαφορές», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.