Γ. Αυτιάς: Η Ευρώπη φέρνει γρηγορότερα τα οφέλη στην ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πολλαπλά οφέλη σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ενεργειακές επενδύσεις φέρνει η επέκταση της ρήτρας διαφυγής της Άμυνας και στον ενεργειακό τομέα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Valdis Dombrovskis.

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, είχε προτείνει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόσο με επιστολή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών Valdis Dombrovskis, όσο και με ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον περασμένο Μάρτιο, να εφαρμοσθεί η ρήτρα και να εξαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τους κρατικού προϋπολογισμούς, λόγω πολέμου, ώστε να διευκολυνθούν οι χώρες και οι πολίτες της ΕΕ.

Πλέον η ρήτρα διαφυγής για την Άμυνα διευρύνεται προκειμένου να στηριχτούν κοινωνικές ομάδες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων, που θα συντελέσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ακολουθεί το βίντεο της ομιλίας του Ευρωβουλευτή κ. Αυτιά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

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