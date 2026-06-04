Γκριρ: Οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τα ανώτατα όρια δασμών στις συμφωνίες με ΕΕ, Ιαπωνία και άλλες χώρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν τα ανώτατα όρια δασμών που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ.

«Κατανοούμε ότι μια συμφωνία είναι συμφωνία», ανέφερε ο Γκριρ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συμφωνίες με την ΕΕ και την Ιαπωνία που περιορίζουν τους αμερικανικούς δασμούς στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τις δύο οικονομίες σε ανώτατο επίπεδο 15%.

Ωστόσο, το γραφείο του Γκριρ ανακοίνωσε την Τρίτη νέο πακέτο δασμών, κρίνοντας ότι ορισμένες οικονομίες δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για τον περιορισμό του εμπορίου προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Η ΕΕ θα αντιμετωπίσει δασμούς 10% και η Ιαπωνία 12,5%.

Παράλληλα, νέα έρευνα βάσει του άρθρου 301 για την υπερβολική βιομηχανική παραγωγή ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετους δασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να ωθήσουν τη συνολική επιβάρυνση για προϊόντα από την ΕΕ και την Ιαπωνία πάνω από το όριο του 15%.

Αναφερόμενος ειδικά στη συμφωνία με την ΕΕ, ο Γκριρ υποστήριξε ότι αυτή αναγνωρίζει το δικαίωμα των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς «έως ένα ορισμένο επίπεδο», ενώ οι έρευνες βάσει του άρθρου 301 παρέχουν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη νομική εξουσιοδότηση για τη λήψη τέτοιων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.