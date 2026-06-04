Ντμίτριεφ: Ρωσία και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας που θα διασχίζει το Στενό του Βερίγγειου

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του Στενού του Βερίγγειου, δήλωσε την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda.

«Αύριο υπογράφουμε μια συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας. Η σήραγγα θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Πηγή: skai.gr

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