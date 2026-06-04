Η νέα αναμέτρηση των «αιωνίων» είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «αιώνιοι» παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση την δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 21:00, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους «πράσινους» να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους «ερυθρόλευκους» να κυνηγούν το 2-0, που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο «Telekom Center», ο Γιώργος Πετρίδης και ο Χρήστος Ρομπόλης.

Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Ολυμπιακός

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 21:00

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.