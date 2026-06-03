Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο ως τον «μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές παραμένουν σε πλήρη σύμπνοια στα βασικά ζητήματα που αφορούν το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς τακτικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε ότι «τις επιλύουμε».

Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει σε τηλεφωνική επικοινωνία «τρελό» και είχε δηλώσει ότι χωρίς τη δική του στήριξη θα βρισκόταν στη φυλακή.

«Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Λίβανος πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αφοπλιστεί, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τη γειτονική χώρα χωρίς την ήττα της σιιτικής οργάνωσης.

Στη συνέντευξή του στο CNBC, επανέλαβε ότι πολλοί από όσους στοχοποιούν το Ισραήλ βρίσκονται στη Βηρυτό, υπερασπιζόμενος τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Σημειώνεται ότι το μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς το Ιράν επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος νέας κλιμάκωσης.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ συμμερίζονται τον ίδιο στόχο: να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος δήλωσε «τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν», αν και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει εάν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο, ενώ υποστήριξε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι δυνατό να επιβληθεί και με στρατιωτικά μέσα.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για τη διαχείριση της κρίσης, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες επικοινωνούν περίπου μία φορά κάθε δύο ημέρες.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει να απομακρύνει από τη χώρα το πυρηνικό του υλικό, ωστόσο εκτίμησε ότι οι πιέσεις προς την Τεχεράνη αυξάνονται.

«Όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και για την Ευρώπη»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άσκησε επίσης σφοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για τις επικρίσεις τους προς το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι ντροπιαστικός», δήλωσε.

«Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να αντισταθούν και να παραταχθούν με το σωστό που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους», είπε.

«Πολεμάμε για τη σωστή πλευρά», δήλωσε, ο Νετανιάχου υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει να καταστρέψει το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις δημοκρατίες της Δύσης. «Όταν πολεμάμε το Ιράν και τους συμμάχους του, δεν πολεμάμε μόνο τον δικό μας πόλεμο. Πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και, ειλικρινά, και τον πόλεμο της Ευρώπης», ανέφερε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι προτιμά «ένα αρνητικό κύριο άρθρο από μια θετική νεκρολογία» ,αναφερόμενος στην ιστορική εμπειρία του εβραϊκού λαού, είπε ότι οι Εβραίοι «δαιμονοποιήθηκαν» επί αιώνες, με αποκορύφωμα το Ολοκαύτωμα.

Σχολιάζοντας την εκεχειρία με το Ιράν, υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «παιχνίδι τακτικής» και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει πως, εάν χρειαστεί, μπορεί να υπάρξει πλήρης επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Είναι απόφαση του προέδρου Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά».

Παράλληλα, εξήρε την αμερικανική στρατηγική αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στο Στενό του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιοφυή κίνηση», ενώ υποστήριξε ότι ήδη αναπτύσσονται εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας που μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες από το κλείσιμο του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

«Δεν ξέρουμε πότε, αλλά το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει τελικά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, καθώς η σημερινή ηγεσία έχει αποδυναμωθεί «σε τεράστιο βαθμό», αν και απέφυγε να προβλέψει πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

«Δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς πότε θα καταρρεύσει ένα τέτοιο καθεστώς», είπε. «Δεν το είχε προβλέψει κανείς σε πολλές περιπτώσεις: ούτε στη Ρουμανία ούτε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Κανείς δεν το προέβλεψε, αλλά συνέβη. Γιατί; Επειδή οι ρωγμές εξαπλώνονταν κάτω από την επιφάνεια».

«Στο Ιράν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστιες ρωγμές και δεν μπορείς να προβλέψεις πότε θα συμβεί», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι είχε δηλώσει και σε δημόσια εκδήλωση πως πιστεύει ότι οι ρωγμές αυτές θα διευρυνθούν και τελικά το καθεστώς θα καταρρεύσει.

«Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό να ανατρέψει αυτό το καθεστώς και αυτό δεν έχει αλλάξει. Όμως δεν πρόκειται να συμβεί ακριβώς τη στιγμή που εμείς θα επιλέξουμε», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι έχουν αποδυναμωθεί σε τεράστιο βαθμό», κατέληξε, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.



Πηγή: skai.gr

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