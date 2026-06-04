Κροατία: Τέσσερις νεκροί μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη, 4 Ιουνίου στην Κροατία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο Μεντούλιν, μια πόλη στη χερσόνησο της Ίστριας, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων HINA μετέδωσε ότι επρόκειτο για γερμανικό αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από την Αυστρία.

Φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος δείχνουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους σε αγροτική έκταση, ενώ αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στην περιοχή. Ο τοπικός πιλότος Νιγιάζ Ντέλιτς δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Index ότι το αεροσκάφος «άρχισε να περιστρέφεται σπειροειδώς στον αέρα και στη συνέχεια προσέκρουσε στο έδαφος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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