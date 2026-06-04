«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες η Νάνσυ Παραδεισάνου και η Μαριλία Μητρούση

Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά» είναι η προδοσία στις ανθρώπινες σχέσεις με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη να φιλοξενεί τη Νάνσυ Παραδεισανού. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, την ίδια ώρα, στο στούντιο έρχεται η Μαρίλια Μητρούση και κεντρικό θέμα συζήτησης είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής.

Σάββατο 6 Ιουνίου

Όσο υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις τόσο θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα μας απογοητεύουν στη δουλειά, στις προσωπικές σχέσεις, στην οικογένεια, στις φιλίες. Η προδοσία είναι κάτι που διαχρονικά υπάρχει στη ζωή μας και πολλές φορές μας τραυματίζει. Η διαχείρισή της είναι κομβικής σημασίας για να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να μην μείνουμε στο τι συνέβη. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος Νάνσυ Παραδεισανού, η οποία μιλάει για φίλους, συναδέλφους και συντρόφους που την έχουν προδώσει. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τις ουρολοιμώξεις και συζητάμε για το οικονομικά «ισχυρό» και το οικονομικά «ασθενές» φύλο στη σχέση.

Κυριακή 7 Ιουνίου

Σήμερα, στόχος κάθε ανθρώπου είναι να ζει υγιεινά. Όμως, τι σημαίνει υγιεινός τρόπος ζωής; Ποιος είναι τελικά αυτός ο τρόπος που με βάση την επιστήμη θα μας βοηθήσει να ζήσουμε υγιεινά και πώς θα τον κατακτήσουμε; Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Μαρίλια Μητρούση, η οποία εξηγεί γιατί, για την ίδια, η υγιεινή ζωή δεν είναι μόδα, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για τις μυκητιάσεις που «αγαπούν» το καλοκαίρι και συζητάμε για τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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