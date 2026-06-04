Κύπρος: Επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής η Αννίτα Δημητρίου – Αποχή τήρησε το ΕΛΑΜ

Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής για δεύτερη θητεία αναδείχθηκε η Αννίτα Δημητρίου με 29 ψήφους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το philenews.com, εξασφάλισε 17 ψήφους από τον ΔΗΣΥ, 8 από το ΔΗΚΟ και 4 από την Άμεση Δημοκρατία. Αποχή ψήφισαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.

Αμέσως μετά ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, η οποία διεξήχθη με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο που ενέκρινε η απελθούσα Βουλή. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορούσε στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, ενώ για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής αναδείχθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Δείτε τη συνεδρία της Ολομέλειας:

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος από το ΔΗΚΟ, ο Στέφανος Στεφάνου το ΑΚΕΛ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης από το ΑΛΜΑ, ο Δημήτρης Σούγλης από την Άμεση Δημοκρατία και ο Χρίστος Χρίστου από το ΕΛΑΜ, έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στην Αννίτα Δημητρίου για την εκλογή της, ενώ διαβεβαίωσαν πως θα συνεργαστούν μεταξύ τους για το καλό του τόπου.

Ευχαριστίες Αννίτας Δημητρίου: «Η σημερινή ψήφος αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη»

Αφού ευχαρίστησε αυτούς που τη στήριξαν, δήλωσε πως όπως και στην πρώτη θητεία έτσι και στη δεύτερη υπόσχεται να πορευτεί με βάση τους κανονισμούς της Βουλής. «Εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες και εκείνους που μας ψήφισαν και εκείνους που δε μας ψήφισαν», πρόσθεσε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς την κοινοβουλευτική της ομάδα.

Πηγή: skai.gr

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