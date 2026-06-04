Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, σύμφωνα με δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.
Η Κάλας υπογράμμισε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί η απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ είναι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους.
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Αναλυτικά η ανάρτηση της Κάλας στο X:
«Η τελευταία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προσφέρει μια ευκαιρία να αποτραπεί η επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες.
Ωστόσο, ο θάνατος ενός κυανόκρανου της UNIFIL και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις χαμηλής έντασης αναδεικνύουν πόσο εύθραυστη παραμένει η συμφωνία.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί η απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ είναι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους, η ενδυνάμωση των θεσμών του και η αποκατάσταση του αποκλειστικού δικαιώματός του στη χρήση βίας.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου».
The latest ceasefire between Israel and Lebanon offers a chance to prevent a return to full-scale hostilities.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 4, 2026
But the death of a UNIFIL peacekeeper and continued skirmishes underscore the tenuous nature of what was agreed.
The best way to reduce the threat posed by Hezbollah…
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