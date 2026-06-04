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Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Η Κάλας υπογράμμισε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί η απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ είναι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους

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Κάλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, σύμφωνα με δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Η Κάλας υπογράμμισε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί η απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ είναι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους.

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Κάλας στο X:

«Η τελευταία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προσφέρει μια ευκαιρία να αποτραπεί η επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες.

Ωστόσο, ο θάνατος ενός κυανόκρανου της UNIFIL και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις χαμηλής έντασης αναδεικνύουν πόσο εύθραυστη παραμένει η συμφωνία.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί η απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ είναι η ενίσχυση του λιβανικού κράτους, η ενδυνάμωση των θεσμών του και η αποκατάσταση του αποκλειστικού δικαιώματός του στη χρήση βίας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κάγια Κάλας Λίβανος Χεζμπολάχ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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