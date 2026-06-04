Το Φιστίκι Αιγίνης είναι ένας παγκοσμίως φημισμένος ξηρός καρπός (ΠΟΠ), γνωστός για την εξαιρετική γεύση, το άρωμα και την υψηλή διατροφική του αξία.

Καλλιεργείται συστηματικά στην Αίγινα από το 1896. Θεωρείται υπερτροφή και από τα καλύτερα στον κόσμο. Οι περισσότεροι παραγωγοί προτιμούν να δώσουν την παραγωγή τους στον συνεταιρισμό του νησιού όπου και επεξεργάζεται και κατόπιν διοχετεύεται σε καταστήματα.

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Πηγή: skai.gr

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