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Ο πράσινος θησαυρός της Αίγινας με ιστορία από το 1896 - Δείτε βίντεο

Ένας παγκοσμίως φημισμένος ξηρός καρπός (ΠΟΠ), γνωστός για την εξαιρετική γεύση, το άρωμα και την υψηλή διατροφική του αξία - Καλλιεργείται στην Αίγινα από το 1896

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Φιστίκια

Το Φιστίκι Αιγίνης είναι ένας παγκοσμίως φημισμένος ξηρός καρπός (ΠΟΠ), γνωστός για την εξαιρετική γεύση, το άρωμα και την υψηλή διατροφική του αξία.

Καλλιεργείται συστηματικά στην Αίγινα από το 1896. Θεωρείται υπερτροφή και από τα καλύτερα στον κόσμο. Οι περισσότεροι παραγωγοί προτιμούν να δώσουν την παραγωγή τους στον συνεταιρισμό του νησιού όπου και επεξεργάζεται και κατόπιν διοχετεύεται σε καταστήματα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που ακολουθεί:

Αίγινα

Αίγινα

Φιστίκια

Πηγή: skai.gr

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TAGS: φιστίκι Αίγινα Όπου υπάρχει Ελλάδα
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