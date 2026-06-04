Ryanair κατά Fraport Greece: Πλήττεται ο τουρισμός από τον τετραπλασιασμό των τελών στην Καλαμάτα

Μέτωπο αντιπαράθεσης με τη Fraport Greece ανοίγει εκ νέου η Ryanair, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά της Fraport Greece με αφορμή τα σχέδια για τον επικείμενο τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία επικρίνει έντονα την απόφαση της Fraport Greece να αυξήσει τις χρεώσεις κατά 390% (+390%) με την ανάληψη της διοίκησης του αεροδρομίου εντός του έτους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κίνηση αυτή θα καταστήσει την Καλαμάτα «μη ανταγωνιστική από τη μια μέρα στην άλλη», οδηγώντας αναπόφευκτα σε περικοπές δρομολογίων, λιγότερες επιλογές για το επιβατικό κοινό και σημαντική απώλεια τουριστικών εσόδων για την τοπική οικονομία.

Οι περικοπές

Η Ryanair υπογραμμίζει ότι η περίπτωση της Καλαμάτας δεν είναι μεμονωμένη. Καταγγέλλει ότι ο μονοπωλιακός διαχειριστής έχει ήδη αυξήσει τα τέλη στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια κατά 66% μετά την πανδημία.

Παράλληλα, η εταιρεία κατηγορεί τη Fraport ότι απέτυχε να μετακυλίσει στους επιβάτες τη μείωση 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ) που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση. Η τιμολογιακή αυτή πολιτική, σύμφωνα με την αεροπορική, την ανάγκασε ήδη να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, όπου στάθμευαν τρία αεροσκάφη της, και να διακόψει τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026.

Στο στόχαστρο και η κυβέρνηση

Η διοίκηση της Ryanair στρέφει τα βέλη της και προς την ελληνική πλευρά. Καλεί την κυβέρνηση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εγκρίνει και υπογράφει τέτοιου είδους «κακές συμβάσεις παραχώρησης». Αν και το κράτος αναμένεται να εισπράξει σημαντικά έσοδα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Ryanair τονίζει ότι μακροπρόθεσμα πλήττεται η εθνική ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα «γεμίζουν οι τσέπες» του διαχειριστή.

Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair: «Δεν βγάζει κανένα νόημα»

Σε αυστηρό τόνο, ο Εμπορικός Διευθυντής (CCO) της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε:«Είναι πέρα από κάθε λογική το γεγονός ότι το γερμανικών συμφερόντων μονοπώλιο της Fraport Greece σχεδιάζει να τετραπλασιάσει τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.Η Ryanair έχει ήδη αναγκαστεί να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη —όπου στάθμευαν τρία αεροσκάφη της— και να διακόψει τη λειτουργία της στα Χανιά και το Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στις τιμές από τον μονοπωλιακό διαχειριστή των αεροδρομίων. Τώρα σχεδιάζουν να κάνουν το ίδιο και στην Καλαμάτα. Αυτό δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Αυτή η υπερβολική και αδικαιολόγητη αύξηση θα καταστήσει την Καλαμάτα μη ανταγωνιστική από τη μια μέρα στην άλλη. Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περικοπές στην επιβατική κίνηση, λιγότερες επιλογές για τους επιβάτες και απώλεια τουριστικών εσόδων για τις τοπικές οικονομίες της ελληνικής περιφέρειας. Για άλλη μια φορά, η τιμολογιακή πολιτική του μονοπωλίου της Fraport Greece βλάπτει την ελληνική περιφέρεια. Αν δεν ανατραπεί αυτή η απόφαση, οι Έλληνες επιβάτες και ο τουρισμός θα πληρώσουν το τίμημα — ιδιαίτερα κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης (εκτός αιχμής) και τη χειμερινή περίοδο.».

Ο κ. McGuinness κατέληξε επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μια ευκαιρία για την Καλαμάτα και άλλα ελληνικά αεροδρόμια να εξασφαλίσουν σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να μειώσουν τη χρόνια εποχικότητα. Ωστόσο, αυτή η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η Fraport Greece "παγώσει" τις χρεώσεις των αεροδρομίων και μετακυλίσει ολόκληρη τη μείωση του 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ) στους επιβάτες σε όλα τα αεροδρόμια».

Πηγή: skai.gr

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