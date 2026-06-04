Η Μοσάντ προμήθευσε με όπλα Κούρδους αντάρτες κατά της Τεχεράνης, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να μετέφεραν κατά τη διάρκεια του πολέμου οπλισμό σε Κούρδους αντάρτες, χρησιμοποιώντας όπλα που είχαν κατασχεθεί από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ισραηλινού Channel 12, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού που παραδόθηκε περιλάμβανε ελαφρύ οπλισμό και αντιαρματικούς εκτοξευτές. Τη μεταφορά των όπλων και των πυρομαχικών στους Κούρδους φέρεται να συντόνισε η Μοσάντ.

Σημειώνεται ότι πριν από δύο μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως η Ουάσιγκτον είχε διοχετεύσει όπλα σε διαδηλωτές κατά του ιρανικού καθεστώτος μέσω των Κούρδων, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο οπλισμός «κόλλησε» στην πορεία και δεν έφτασε στους παραλήπτες του.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν προηγηθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι 45.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος. «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, πολλά όπλα», φέρεται να είπε, εκτιμώντας ότι οι Κούρδοι κράτησαν τελικά τον οπλισμό.

Την περίοδο εκείνη, οι ιρανικές αρχές υποστήριζαν ότι όσοι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις ήταν «τρομοκράτες στην υπηρεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ» και ότι ήταν οπλισμένοι.

Πηγή: skai.gr

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