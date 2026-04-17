Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είπε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, η οποία ισχύει και για «κάθε άλλο στενό ή θαλάσσιο δίαυλο».

Στις δηλώσεις της μετά τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες δήλωσε ότι οι εκεχειρίες στον Λίβανο και το Ιράν «πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε σοβαρής διαπραγματευτικής διαδικασίας για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή». Τόνισε επίσης ότι είναι «ζωτικής σημασίας» το Ιράν να εγκαταλείψει την «επιδίωξή του για πυρηνικά όπλα».

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η αποστολή που ανακοίνωσε ο Στάρμερ θα επικεντρωθεί πλέον στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το Ορμούζ, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν νάρκες και παρέχοντας εγγυήσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Χαρακτήρισε, τέλος, την αποστολή αυτή «καθαρά αμυντική» και ανέφερεότι η Ιταλία θα διαθέσει «έναν ορισμένο αριθμό ναυτικών μονάδων».

