Νετανιάχου: «Δεν έχουμε τελειώσει με τη Χεζμπολάχ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η χώρα συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να δοθεί χώρος για μια συνδυασμένη διπλωματική και στρατιωτική λύση με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «τεράστια επιτεύγματα» στο βόρειο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε τόσο την άμεση απειλή διείσδυσης ενόπλων όσο και τη «μακρινή απειλή» από το πυραυλικό οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε, ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει μια «βαθιά ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, ενώ υποστήριξε ότι έχει καταστραφεί το 90% των πυραύλων και ρουκετών της οργάνωσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Χεζμπολάχ «δεν είναι πια η ίδια» μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Υπάρχουν στόχοι που απομένουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους πυραύλους και τα drones», σημείωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η πλήρης αποδόμηση της Χεζμπολάχ, διευκρινίζοντας ότι αυτό απαιτεί «χρόνο, υπομονή και σωστό διπλωματικό χειρισμό».

Τέλος, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται σε άμεση επαφή, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα πρώτο βήμα σε έναν «μακρύ δρόμο προς την ειρήνη».

«Το ένα μας χέρι κρατά όπλο και το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

