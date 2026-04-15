Τραμπ για Μελόνι: «Δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εκ νέου την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σημειώνοντας ότι δεν έχουν πλέον την ίδια σχέση με παλαιότερα.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την κριτική που άσκησε η Μελόνι στον πρόεδρο για τις επιθέσεις του εναντίον του Πάπα και την άρνησή της να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν.

«Έχει υιοθετήσει αρνητική στάση. Με όποιον αρνείται να μας βοηθήσει στην κατάσταση με το Ιράν, δεν έχουμε την ίδια σχέση», δήλωσε στον Μαρία Μπαρτιρόμο του Fox News στην εκπομπή «Mornings with Maria».

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης το ΝΑΤΟ –του οποίου η Ιταλία είναι μέλος– γενικά για την έλλειψη εμπλοκής του στον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνει το CNN.

«Γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για το ΝΑΤΟ, αν δεν πρόκειται να είναι μαζί μας, αν δεν πρόκειται να είναι μαζί μας στο θέμα του Ιράν, δεν πρόκειται να είναι μαζί μας σε ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα από το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

