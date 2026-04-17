Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz) δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν «επιθυμητή».

«Χρειάζομαι απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εντολή από τη γερμανική βουλή και ένα αξιόπιστο στρατιωτικό σχέδιο», δήλωσε ο Μερτς στο Παρίσι, στο πλευρό των ηγετών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας, σημειώνοντας ότι η γερμανική συνεισφορά θα μπορούσε να περιλαμβάνει αναγνωριστικές αποστολές και επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει στις περαιτέρω στρατιωτικές διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να συμμετάσχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.

Πηγή: skai.gr

