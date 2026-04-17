Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η περιφέρεια Λένινγκραντ της Ρωσίας σχεδιάζει να στρατολογήσει εφέδρους για τη δημιουργία νέων μονάδων που θα προστατεύουν βασικές υποδομές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ της Βαλτικής έχουν διακοπεί τον τελευταίο μήνα λόγω επιθέσεων με drones, οι οποίες έχουν ενταθεί.

Οι νέες στρατιωτικές μονάδες θα αναπτυχθούν σε επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές της περιοχής, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Ντροζντένκο, χωρίς να γίνεται αναφορά στην Ουκρανία.

Η περιοχή του Λένινγκραντ της Ρωσίας, στην οποία βρίσκονται τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, από τα οποία γίνονται οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να στρατολογήσει εφέδρους για να σχηματίσουν νέες μονάδες για την προστασία βασικών υποδομών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι εξαγωγές πετρελαίου, η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ρωσίας, μέσω των λιμανιών Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ έχουν διακοπεί τον τελευταίο μήνα λόγω των επιθέσεων με drones από την Ουκρανία, οι οποίες έχουν ενταθεί.

Οι νέες μονάδες θα αναπτυχθούν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, σε ανακοίνωσή του, στην οποία δεν αναφέρεται η Ουκρανία.

Σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας «αποφασίσθηκε ότι η προστασία του ουρανού πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να ενισχυθεί», προστίθεται στην ανακοίνωση του κυβερνήτη που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram.

Το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ανακοίνωσε ότι η Ρωσία κατέρριψε τον Μάρτιο 11.211 μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη, σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Οι έφεδροι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκεια από δύο μήνες έως μερικά χρόνια, είπε ο Ντροζντένκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

