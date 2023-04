Μιανμάρ: Κατακραυγή μετά την πολυαίμακτη επίθεση εναντίον χωριού - Δείτε βίντεο

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Γερμανία καταδίκασαν χθες Τρίτη τη νέα αεροπορική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ εναντίον χωριού σε ζώνη ελεγχόμενη από αντάρτες, με δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Burmese military kills more than 50 civilians in horror air strike #conflict #news #kanbalu #myanmar #military #airstrike #KameraOne pic.twitter.com/tgrjacK9z4