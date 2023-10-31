Λογαριασμός
Η Apple παρουσίασε τρία νέα MacBook Pro - Τα μοντέλα και οι τιμές (βίντεο)

Ο κολοσσός αποκάλυψε τους νέους υπολογιστές του

Τέλειωσε η αγωνία για το πολυαναμενόμενο και «μυστηριώδες» event της Apple με τίτλο Scary Fast . 

Ο κολοσσός αποκάλυψε διαδικτυακά τους νέους υπολογιστές του – τρία νέα MacBook Pro στις 14 και 16 ίντσες με M3 chips.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα νέα μοντέλα με M3 τσιπ υπόσχονται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στην γραφική ισχύ σε σχέση με τους υπολογιστές με M2.

Το βασικό μοντέλο στις 14 ίντσες ξεκινάει από τα 1599 δολάρια ενώ η  M3 Pro έκδοση ξεκινά από 1999 δολάρια. 

Το αντίστοιχο Macbook Pro των 16 ιντσών ξεκινά από τα 2.499. 

Οι προ-παραγγελίες για τα νέα M3 MacBook Pro ξεκίνησαν ήδη στην Αμερική και θα κυκλοφορήσουν στις 7 Νοεμβρίου.

