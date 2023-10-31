Τέλειωσε η αγωνία για το πολυαναμενόμενο και «μυστηριώδες» event της Apple με τίτλο Scary Fast .

Ο κολοσσός αποκάλυψε διαδικτυακά τους νέους υπολογιστές του – τρία νέα MacBook Pro στις 14 και 16 ίντσες με M3 chips.

Introducing the new MacBook Pro lineup and iMac with the most advanced chips ever built for a personal computer. Say hello to M3, M3 Pro, and M3 Max—the latest breakthroughs in Apple silicon! #AppleEvent pic.twitter.com/NavwrjJK02 — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2023

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα νέα μοντέλα με M3 τσιπ υπόσχονται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στην γραφική ισχύ σε σχέση με τους υπολογιστές με M2.

Το βασικό μοντέλο στις 14 ίντσες ξεκινάει από τα 1599 δολάρια ενώ η M3 Pro έκδοση ξεκινά από 1999 δολάρια.

Το αντίστοιχο Macbook Pro των 16 ιντσών ξεκινά από τα 2.499.

Οι προ-παραγγελίες για τα νέα M3 MacBook Pro ξεκίνησαν ήδη στην Αμερική και θα κυκλοφορήσουν στις 7 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.