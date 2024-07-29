Η ισραηλινή κυβέρνηση διεμήνυσε χθες Κυριακή πως θα «πλήξει σκληρά τον εχθρό», την επομένη βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον 12 παιδιά και νέους σε χωριό στο προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν, που απέδωσε στη λιβανική Χεζμπολάχ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ανάφλεξη όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον των «συνεπειών» που θα είχε ευρείας κλίμακας επίθεση αντιποίνων στον Λίβανο. Κάθε νέα «περιπέτεια» του Ισραήλ θα μπορούσε να «οδηγήσει σε επιδείνωση» του «πολέμου στην περιφέρεια», είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Νάσερ Κανάνι.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, το Σάββατο ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου στο χωριό Ματζντάλ Σαμς προκαλώντας τον θάνατο 12 αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας μεταξύ δέκα και δεκαέξι ετών, και τραυματίζοντας άλλους περίπου τριάντα ανθρώπους. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως αγόρι ένδεκα ετών αγνοείται.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, πως διέπραξε αυτή τη «φρικιαστική» επίθεση. «Επρόκειτο για δική του ρουκέτα, που εκτοξεύθηκε από περιοχή υπό τον έλεγχό του», τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που υπογράφεται από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Έιντριεν Γουότσον.

Χρησιμοποιήθηκε ιρανική ρουκέτα τύπου Φαλάκ, με κεφαλή που περιείχε γόμωση 53 κιλών εκρηκτικών, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ -η οποία διέψευσε πως επρόκειτο για δική της ενέργεια- είναι η μόνη δύναμη στην περιοχή που έχει στο οπλοστάσιό της αυτόν τον τύπο ρουκέτας, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας το λιβανικό κίνημα πως «υπερέβη όλες τις κόκκινες γραμμές» ανοίγοντας πυρ «εναντίον αμάχων», και δη «εσκεμμένα».

Η Χεζμπολάχ θα το πληρώσει «ακριβά», απείλησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που επέστρεψε χθες Κυριακή από τις ΗΠΑ.

Χθες βράδυ το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του εξουσιοδότησε τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να «αποφασίσουν για τον τρόπο και τον χρόνο της ανταπόδοσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού, χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Η εκτόξευση της ρουκέτας έγινε λίγη ώρα αφού μεταδόθηκε η είδηση πως τέσσερις μαχητές της Χεζμπολά σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο. Προχθές βράδυ, το κίνημα ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Γκολάν, συμπεριλαμβανομένης Φαλάκ, προτού διαψεύσει πως ευθυνόταν για το πλήγμα στη Ματζντάλ Σαμς.

Η μικρή κοινότητα Δρούζων βρίσκεται στο υψίπεδο του Γκολάν, περιοχή στρατηγικής σημασίας στα τριεθνή σύνορα Συρίας, Λιβάνου και Ισραήλ. Το υψίπεδο καταλήφθηκε κατά τα δυο τρίτα από τον στρατό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1967, προτού προσαρτηθεί το 1981.

Η διεθνής κοινότητα ουδέποτε αναγνώρισε την προσάρτηση του κατεχόμενου συριακού εδάφους.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας πήγε χθες στο γήπεδο στη Ματζντάλ Σαμς, όπου «επέμεινε» στο ότι το Ισραήλ θα «πλήξει σκληρά τον εχθρό», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κοινότητα για τις κηδείες των θυμάτων, ανάμεσά τους γυναίκες που φόραγαν μαύρα φορέματα του πένθους και λευκά μαντίλια στα κεφάλια μπροστά στα φέρετρα.

Πρόκειται για «την πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον ισραηλινών αμάχων από την 7η Οκτωβρίου», είπε ο αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, «καταδίκασε» την επίθεση και κάλεσε «όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Zoζέπ Μπορέλ κάλεσε να διενεργηθεί «ανεξάρτητη διεθνής έρευνα», το Βερολίνο απηύθυνε έκκληση για «ψυχραιμία», το Λονδίνο εξέφρασε ανησυχία για την επαπειλούμενη «κλιμάκωση». Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου πως η χώρα του είναι «πλήρως δεσμευμένη να κάνει το παν για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης στην περιφέρεια», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους.

Ο Λίβανος κάλεσε να διενεργηθεί «διεθνής έρευνα» και προειδοποίησε ότι επίθεση του Ισραήλ στην επικράτειά του μπορεί να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη. Η Αίγυπτος, που μεσολαβεί μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, προειδοποίησε εναντίον των «κινδύνων του ανοίγματος νέου μετώπου στον Λίβανο».

Η Συρία κατήγγειλε τις «ψευδείς κατηγορίες» του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Μπορεί να πρόκειται για αστοχία, ή για πύραυλο της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας που εκτοξεύθηκε για να αναχαιτιστεί στόχος στον αέρα», εκτίμησε ο Ριάντ Καουάτζι, διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατιωτικών Αναλύσεων της Εγγύς Ανατολής και του Κόλπου (INEGMA).

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς, ανταλλάσσει στην πράξη καθημερινά πυρά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα των δυο κρατών.

Χθες Κυριακή, το κίνημα απομάκρυνε εσπευσμένα μέλη του από θέσεις στον νότιο Λίβανο μετά τις ισραηλινές απειλές, δήλωσε πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.324 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακο, επίσης στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Χθες η πολιτική προστασία ανέφερε ότι ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε σκηνές στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους των κοινοτήτων αλ Μπουρέιτζ και ας Σουχάντα, στο κεντρικό τμήμα του πολιορκημένου θυλάκου, να απομακρυνθούν εσπευσμένα, διαμηνύοντας πως θα διεξαγάγει επιχειρήσεις «με δύναμη» εκεί.

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, ο Φιλίπ Λαζαρινί, επισήμανε μέσω X ότι «επί του παρόντος, μόλις το 14% του εδάφους της Γάζας δεν υπόκειται σε ‘διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης’» των αμάχων, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι προκαλεί «ερήμωση και πανικό».

Μετά την αποτυχία των πολύμηνων προσπαθειών να εξασφαλιστεί με έμμεσες διαπραγματεύσεις κατάπαυση του πυρός που θα συνοδευόταν από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον παλαιστινιακό θύλακο και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές, επρόκειτο να γίνει χθες Κυριακή στη Ρώμη συνάντηση αντιπροσώπων των πρωτευουσών που μεσολαβούν -Ντόχα, Κάιρο, Ουάσιγκτον- με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

