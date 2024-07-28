Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει καλέσει τις ΗΠΑ να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ στο Ρόιτερς καθώς κλιμακώνεται η ένταση έπειτα από την επίθεση που αποδίδεται στην Χεζμπολάχ και από την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά και έφηβοι στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν.

Όπως είπε ο Μπου Χαμπίμπ, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση του Λιβάνου να μεταφέρει μήνυμα για αυτοσυγκράτηση και στην ίδια την Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου για την επίθεση με ρουκέτα που έπληξε χθες γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 παιδιά και νέοι, και ορκίστηκαν να προβούν σε βαριά αντίποινα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το πλήγμα αυτό.

Ο Μπλίνκεν κατηγορεί την Χεζμπολάχ για την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν, τονίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες από τρομοκρατικές επιθέσεις και ζητεί αποκλιμάκωση

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν απάντησε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για το περιστατικό αυτό και δεν επιθυμούν κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι «όλες οι ενδείξεις» υποδηλώνουν πως ο πύραυλος που έπεσε στα υψίπεδα του Γκολάν εκτοξεύτηκε από τη λιβανική Χεζμπολάχ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία και όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι οι πύραυλοι προήλθαν από τη Χεζμπολάχ», είπε ο Μπλίνκεν όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο.

«Για άλλη μια φορά, τονίζω το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες του από τρομοκρατικές επιθέσεις και την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θέλουμε επίσης να επιδεινωθεί η σύγκρουση. Δεν θέλουμε να επεκταθεί. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους μας από την πρώτη μέρα, από τις 7 Οκτωβρίου, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, η οποία διήρκεσε πάρα πολύ», είπε ο Μπλίνκεν προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε «συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε τη θλίψη του για τις ανθρώπινες απώλειες τονίζοντας ότι η επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση στο σύνορο του Ισραήλ με τον Λίβανο.

«Είναι τόσο σημαντικό να βοηθήσουμε να αποκλιμακωθεί η κρίση, όχι μόνο να αποτρέψουμε την κλιμάκωση, να αποτρέψουμε την εξάπλωση αλλά να την εκτονώσουμε γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και στις δύο χώρες -στο Ισραήλ και στον Λίβανο- που έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους», κατέληξε ο Μπλίνκεν.

Επέστρεψε ο Νετανιάχου από τις ΗΠΑ - Πολεμικό Συμβούλιο στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και κατευθύνεται σε σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μετά την επίθεση με ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, που σκότωσε 12 άτομα και την οποία το Ισραήλ χρεώνει στην οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

"Το αεροπλάνο του πρωθυπουργού προσγειώθηκε στο Ισραήλ. Είναι καθ' οδόν προς το υπουργείο Άμυνας (στο Τελ Αβίβ ) για μια σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας", πρόσθεσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Το Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ για «απρόβλεπτες συνέπειες» αν επιτεθεί στο Λίβανο - Η Χεζμπολάχ ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές, λέει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ

«Οποιαδήποτε δράση του σιωνιστικού καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση της αστάθειας, της έλλειψης ασφάλειας και του πολέμου στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών - ΟΗΕ και ΕΕ καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση με θύματα 12 παιδιά και νέους στα υψίπεδα του Γκολάν, από ρουκέτα της Χεζμπολάχ σε χωριό Δρούζων, το Ισραήλ εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών, στοχοποιώντας θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου αλλά η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ανάμειξη.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε «νέας περιπέτειας», όπως την αποκάλεσε, στον Λίβανο

«Οποιαδήποτε δράση (...) του σιωνιστικού καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση της αστάθειας, της έλλειψης ασφάλειας και του πολέμου στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νασέρ Καναανί.

Το Ισραήλ θα φέρει την ευθύνη για τις «απρόβλεπτες συνέπειες και αντιδράσεις σε μια τέτοια ανόητη συμπεριφορά», προειδοποίησε επίσης ο Κανανί.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι «η Χεζμπολάχ ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» και ότι είναι «μια τρομοκρατική οργάνωση που ανοίγει πυρ σκοπίμως εναντίον πολιτών».

Καθώς η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται ο ΟΗΕ και η ΕΕ κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση ενώ οι ΗΠΑ τόνισαν για άλλη μία φορά την υποστήριξή τους στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

