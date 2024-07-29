Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στα περίχωρα της πόλης Σάκρα, στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε η λιβανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Η υπηρεσία αυτή διάσωσης δεν διευκρίνισε αν οι νεκροί ήταν μαχητές ή άμαχοι.

Πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα με νεκρούς στον Λίβανο από την επίθεση του Σαββάτου με ρουκέτα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Yψίπεδα του Γκολάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά και νέους, για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ. Αυτό διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση αυτή.

H ισραηλινή κυβέρνηση διεμήνυσε χθες Κυριακή πως θα «πλήξει σκληρά τον εχθρό» καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ανάφλεξη όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χεζμπολάχ θα το πληρώσει «ακριβά», απείλησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που επέστρεψε χθες Κυριακή από τις ΗΠΑ.

Χθες βράδυ το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του εξουσιοδότησε τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να «αποφασίσουν για τον τρόπο και τον χρόνο της ανταπόδοσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού, χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.