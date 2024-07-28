Σε κομβικό σημείο έχει περιέλθει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προβεί σε εκτενή -ακόμη και χερσαία- επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, ως αντίποινα για την πυραυλική επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, όπου 12 παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

Οι δυτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, ζητούν αυτοσυγκράτηση, την ίδια στιγμή που το Ιράν εκτοξεύει νέες απειλές για γενίκευση του πολέμου, αν το Ισραήλ διεξάγει χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ.

Μία λύση, ως ύστατη προσπάθεια, ώστε να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο, έρχεται δια στόματος του Λιβανέζου υπουργού Εξωτερικών. Ο Abdallah Bouhabib δήλωσε σήμερα ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να αποσυρθεί πίσω από τον ποταμό Λιτάνι, αν το Ισραήλ σταματήσει να πλήττει τις εγκαταστάσεις της. Ο ποταμός Λιτάνι εκτείνεται περίπου 29 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται μία «ουδέτερη ζώη» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι εξελίξεις, ωστόσο, θα κριθούν από το αποτέλεσμα του πολεμικού συμβουλίου στο Τελ Αβίβ, το οποίο έχει στο πλευρό του τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την επίθεση με ρουκέτες και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ, λέγοντας πως ήταν δική τους επίθεση και ότι η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από περιοχή την οποία ελέγχουν.

Τονίστηκε δε, ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη Χεζμπολάχ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



