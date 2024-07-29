Οκτώ λατινοαμερικάνικες κυβερνήσεις χαρακτήρισαν «απολύτως αναγκαίο» ο σεβασμός του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα να είναι «εγγυημένος», με κοινή ανακοίνωσή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Κυριακή.

«Εκτιμάμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξουν εγγυήσεις πως τα εκλογικά αποτελέσματα θα σέβονται απόλυτα τη λαϊκή βούληση που εκφράστηκε από τους ψηφοφόρους της Βενεζουέλας στις κάλπες» ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών οκτώ χωρών (Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Δομινικανή Δημοκρατία και Ουρουγουάη).

Το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από το παναμαϊκό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X, αναφέρει πως οι εγγυήσεις στις οποίες αναφέρονται είναι η «διαφανής καταμέτρηση των ψήφων» καθώς και «η επαλήθευση και ο έλεγχος» από όλους τους υποψηφίους, τους «παρατηρητές» και τους «αντιπροσώπους».

Το Καράκας αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο —ή την απέκλεισε την τελευταία στιγμή— σε πολλούς ξένους παρατηρητές, ανάμεσά τους τέσσερις πρώην προέδρους χωρών της Λατινικής Αμερικής, το αεροσκάφος των οποίων δεν αναχώρησε ποτέ από τον Παναμά για το Καράκας όπως προγραμματιζόταν την Παρασκευή, ενώ απέσυρε την πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει ομάδα παρατηρητών.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αναφέρθηκε σε επαπειλούμενο «λουτρό αίματος σε αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο που μπορεί να προκαλέσουν οι φασίστες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

