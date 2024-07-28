Λογαριασμός
Επίθεση με ρουκέτες στο Γκολάν: Σκηνές αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στην κηδεία των 12 παιδιών - Φωτογραφίες και βίντεο

Εκατοντάδες άνθρωποι στους δρόμους του Γκολάν, ζητούσαν εκδίκηση για το αιματηρό χτύπημα - Το Τελ Αβίβ κατηγορεί ευθέως τη Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται την εμπλοκή της - Πολεμικό συμβούλιο υπό την προεδρία Νετανιάχου για το τι μέλλει γενέσθαι

Κηδεία στο Γκολάν

Σκηνές από αρχαία ελληνική τραγωδία εκτυλίχθηκαν στην κηδεία των 12 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους μετά από χτύπημα ρουκέτας σε γήπεδο στα Υψίπεδα του Γκολάν, στο Ισραήλ.

Η ισραηλινή ηγεσία κατηγόρησε ευθέως τη Χεζμπολάχ για το αιματηρό χτύπημα, ωστόσο η οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν αρνήθηκε την εμπλοκή της. Παρόλα αυτά, σήμερα συνεδριάζει το πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Στην κηδεία των παιδιών συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, ζητώντας εκδίκηση για την τραγωδία που υπέστησαν στο πιο αιματηρό χτύπημα εντός του Ισραήλ, μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

Golan

Golan

Golan

Η οργή στο Ισραήλ ξεχειλίζει, την ίδια στιγμή που η διεθνής κοινότητα ζητά αυτοσυγκράτηση ώστε να μην επεκταθεί ο πόλεμος. Η ισραηλινή ηγεσία, ωστόσο, δείχνει να έχει άλλα σχέδια, καθώς οι πιθανότητες να υπάρξει μία μεγάλη επιχείρηση εντός του εδάφους του Λιβάνου, κατά της Χεζμπολάχ, έχουν πλέον αυξηθεί εντυπωσιακά.

