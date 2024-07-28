Σκηνές από αρχαία ελληνική τραγωδία εκτυλίχθηκαν στην κηδεία των 12 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους μετά από χτύπημα ρουκέτας σε γήπεδο στα Υψίπεδα του Γκολάν, στο Ισραήλ.

Η ισραηλινή ηγεσία κατηγόρησε ευθέως τη Χεζμπολάχ για το αιματηρό χτύπημα, ωστόσο η οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν αρνήθηκε την εμπλοκή της. Παρόλα αυτά, σήμερα συνεδριάζει το πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Στην κηδεία των παιδιών συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, ζητώντας εκδίκηση για την τραγωδία που υπέστησαν στο πιο αιματηρό χτύπημα εντός του Ισραήλ, μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

Funeral en Majdal Shams. Altos del Golán, zona siria ocupada por Israel



No sabremos si es verdad o no: los niños sirios asesinados ayer son el resultado del fallo de un misil lanzado por Israel@EMANUEL28082733 @mar_rojo_pic.twitter.com/7s0QTot8Ox — emanuelirakaslea8 (@EMANUEL28082733) July 28, 2024

How do you organize a mass funeral for children near a border under rocket threat?



Today, Majdal Shams in Northern Israel mourns as they lay to rest the 12 children killed by a Hezbollah rocket last night.



Our hearts ache for the families. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/y3IyUGfWTH — Israel ישראל (@Israel) July 28, 2024

Η οργή στο Ισραήλ ξεχειλίζει, την ίδια στιγμή που η διεθνής κοινότητα ζητά αυτοσυγκράτηση ώστε να μην επεκταθεί ο πόλεμος. Η ισραηλινή ηγεσία, ωστόσο, δείχνει να έχει άλλα σχέδια, καθώς οι πιθανότητες να υπάρξει μία μεγάλη επιχείρηση εντός του εδάφους του Λιβάνου, κατά της Χεζμπολάχ, έχουν πλέον αυξηθεί εντυπωσιακά.

