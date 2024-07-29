Πακιστάν: 35 νεκροί σε πολυήμερες συγκρούσεις φυλών

Τριάντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολυήμερες συγκρούσεις μεταξύ φυλών, μέλη των οποίων χρησιμοποιούν αυτόματα τουφέκια κι ακόμη και ολμοβόλα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις φυλές, τη σουνιτική Μαντάγκι και τη σιιτική Μάλι Χελ, ξέσπασαν από την περασμένη Τετάρτη, όταν άνδρας άνοιξε πυρ εν μέσω συνέλευσης που υποτίθεται πως θα έδινε λύση σε διένεξη για την ιδιοκτησία γαιών, η οποία κρατάει δεκαετίες, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μουρτάζα Χουσάιν.

Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο συμβάν αυτό, η επίθεση κλιμάκωσε παλιές εντάσεις ανάμεσα στις δυο φυλές, που συμβίωναν στην περιοχή Κουράμ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, διευκρίνισε.

«Η διένεξη με αφορμή την ιδιοκτησία γαιών εκτραχύνθηκε σε φατριαστική βία», είπε ο κ. Χουσάιν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπογραμμίζοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων είχε φθάσει μέχρι χθες τους 35 νεκρούς.

Η κυβέρνηση και τοπικοί ηγέτες καταβάλλουν προσπάθειες για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση σε συντονισμό με τις τζίργκες (σ.σ. τα συμβούλια των προεστών των φυλών), αλλά δεν το έχουν επιτύχει ως τώρα, πρόσθεσε.

Οι διενέξεις μεταξύ φυλών, ή οικογενειών, είναι συνηθισμένο φαινόμενο στο Πακιστάν.

Ειδικά στην ορεινή περιφέρεια Χάιμπερ Παχτούνχβα, όπου οι κώδικες τιμής των φυλών θεωρούνται πολύ σημαντικοί και οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύονται να επιβάλλουν την τάξη, μπορεί τόσο να διαιωνίζονται, όσο και να παίρνουν αιματηρή τροπή.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην Κουράμ, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε πως έχουν σκοτωθεί 35 άνθρωποι, προσθέτοντας πως έχουν τραυματιστεί άλλοι 151.

«Η σύγκρουση, που βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα της, πλέον εκφυλίστηκε σε συγκρούσεις μεταξύ σιιτών και σουνιτών», συμπλήρωσε.

Το Πακιστάν, μουσουλμανική χώρα, έχει κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό και πολλοί σιίτες καταγγέλλουν πως υφίστανται συστηματικές διακρίσεις και βία.

Ο αξιωματούχος σημείωσε πως οι 30 από τους νεκρούς είναι σιίτες.

Ωστόσο πηγή του AFP στην αστυνομία, που επίσης μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, υπογράμμισε πως και οι δυο φυλές χρησιμοποιούν αυτόματα τουφέκια και ολμοβόλα, καθώς και ότι οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στην κοινότητα Παρατσινάρ, που έχουν αποκλείσει οι αρχές καθώς οι ανταλλαγές πυρών μαίνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

