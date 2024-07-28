Είναι πλέον φανερό ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε ένα μονοπάτι δίχως επιστροφή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το Ισραήλ, με τη ρητορική Νετανιάχου και την πολιτική που ακολουθεί μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, οδηγεί είτε σε ένα αδιέξοδο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, είτε σε μία γενίκευση του πολέμου, με ανεξέλεγκτες διαστάσεις και συνέπειες.

Η πυραυλική επίθεση στο γήπέδο που έπαιζαν παιδιά, στα Υψίπεδα του Γκολάν, αποτελεί την αφορμή. Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Παρόλα αυτά, οι Ισραηλινοί παρουσιάζουν στοιχεία και οι ΗΠΑ δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από την οργάνωση που εδρεύει στον Λίβανο και στηρίζεται ολοκληρωτικά από το Ιράν. Διαρροές από τις ισραηλινές υπηρεσίες, κάνουν λόγο για μία ρουκέτα Falaq-1, η οποία κατασκευάζεται στο Ιράν και εκτοξεύθηκε από τα σιλό της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Μία ξεκάθαρη τοποθέτηση... ως προς τη στοχοποίηση του εχθρού.

Η κατάσταση, λοιπόν, είναι -για μία ακόμη φορά- πολύπλοκη. Από τη μία το Ισραήλ και ιδιαίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι επόμενος στόχος είναι η Χεζμπολάχ, και ότι στόχος του είναι να συντρίψει την οργάνωση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν δίστασε να επαναλάβει τους σκοπούς του ακόμη και μέσα στο αμερικανικό Κογκρέσο, χρησιμοποιώντας άκρως πολεμική ρητορική, παρ΄ότι υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις εναντίον του, τόσο εντός της αίθουσας, όσο και εκτός, για τον μαζικό πόλεμο που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του Ισραήλ, όπως πάντα άλλωστε, ωστόσο η ακραία επέμβαση των IDF στη Γάζα, με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους και την άνευ ορίου ανθρωπιστική κρίση που έχει προκληθεί στην περιοχή, έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση των Δημοκρατικών, πολύ δε περισσότερο ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος «πρότεινε» στο Ισραήλ να σταματήσει την επιχείρηση στη Γάζα, ώστε να επικεντρωθεί στον μεγαλύτερο αντίπαλο, που είναι η Χεζμπολάχ.

Όλα τα παραπάνω, αν τα συνθέσει κανείς, καταδεικνύουν ένα νέο σκηνικό, την απαρχή μίας επόμενης, ίσως και πιο άγριας, φάσης στο Μεσανατολικό.

Ας δούμε τα δεδομένα που έχουμε:

1)Ο Νετανιάχου εξαρτάται πολιτικά από την έκβαση του πολέμου. Για όσο διάστημα διεξάγει πόλεμο, είτε με τη Χαμάς, είτε με τη Χεζμπολάχ, είτε με το Ιράν αν εξελιχθεί τόσο πολύ η κατάσταση, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα παραμένει στη θέση του. Αν αναγκαστεί, με οποιονδήποτε τρόπο, να υπαναχωρήσει, τότε θα εξαφανιστεί πολιτικά. Αναλυτές θεωρούν ότι με μία πιθανή πτώση του Νετανιάχου από τον πρωθυπουργικό θώκο, θα δοθεί αυτόματα λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή.

2)Καθοριστικός παράγοντας είναι οι εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν κατηγορείται ότι τήρησε μία... περίεργη στάση, αδιευκρίνιστη, ενισχύοντας το χάος στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη μία συντάσσεται με τον πολύ κόσμο που κατηγορεί τον Μπάιντεν για τη σφαγή στη Γάζα και από την άλλη δηλώνει υπέρμαχος της ολικής εξάλειψης της Χαμάς και βέβαια, απόλυτος συμπαραστάτης του Νετανιάχου, με τον οποίο συναντήθηκε στις ΗΠΑ.

3)Ο παράγοντας Ιράν. Η μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ έδειξε ότι όχι μόνο διαθέτει δυνατότητες, αλλά είναι αποφασισμένοι να τις χρησιμοποιήσουν. Αν φτάσουμε σε έναν απευθείας πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, τότε ο κίνδυνος να έχουμε ένα παγκόσμιο γεγονός, με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, θα είναι πιο κοντά από ποτέ. Τότε, η κατάσταση θα είναι όντως ανεξέλεγκτη.

4)Η -αναγκαστική- εμπλοκή του Λιβάνου. Ο Λίβανος δεν είναι Γάζα. Δεν είναι ένα αμφισβητούμενο κρατίδιο, υπό αδιευκρίνιστο καθεστώς. Η εισβολής ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου, με οποιαδήποτε δικαιολογία, θα συνιστά σαφή εδαφική παραβίαση και μπορεί να οδηγήσει στην κήρυξη πολέμου. Και δεν είναι μόνο αυτό... Η κλιμάκωση στην περιοχή, με την εμπλοκή επίσημων κρατών, μπορεί να ενεργοποιήσει όλες τις συνάμεις της περιοχής, δημιουργώντας ένα τοπίο χάους.

5)Η Χεζμπολάχ δεν είναι Χαμάς. Η δυναμική της οργάνωσης είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει την άμεση υποστήριξη του Ιράν, το οποίο έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μία ισπαηλινλη επιχείρηση στον Λίβανο, θα ανοίξει τις πύλες της κόλασης.

6)Το ενδεχόμενο μίας παγκόσμιας κλιμάκωσης. Μία πίθανή εμπλοκή του Ιράν δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσει στην περιοχή τη Ρωσία. Παρ' ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, το Κρεμλίνο έχει σημαντικά συμφέροντα στην περιοχή. Η συνεργασία με το Ιράν, σε όλα τα επίπεδα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αν ξεκινήσει το ντόμινο της κλιμάκωσης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, με όλη την ένταση που έχει συγκεντρωθεί στον πλανήτη, πού μπορεί να οδηγηθεί ο κόσμος. Μία σπίθα αρκεί, να προκαλέσει megafire, πόσο μάλλον οι τεράστιες εστίες που είναι ανοιχτές για πόλύ μεγάλο διάστημα και συνεχώς τροφοδοτούνται με νέα «καύσιμη ύλη».

Πηγή: skai.gr

