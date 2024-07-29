Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα: Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων

Ο επικεφαλής της εκστρατείας της συμπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ο Χόρχε Ροδρίγκες, άφησε να εννοηθεί χθες Κυριακή το βράδυ (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο εξασφάλισε νέα θητεία, αν και επισήμανε πως δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει ποσοστά, ενώ η αντιπολίτευση απεναντίας άφησε να εννοηθεί πως επικράτησε εκείνη, λίγη ώρα νωρίτερα.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε στη δημοσιότητα αποτελέσματα, αλλά μπορείτε να δείτε τα πρόσωπά μας», είπε χαμογελώντας πλατιά ο κ. Ροδρίγκες, ο οποίος είναι επίσης ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας στο πλάι του την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες και τον πρώην αντιπρόεδρο Διοσντάδο Καμπέγιο, που συχνά χαρακτηρίζεται δεύτερος τη τάξει στο Καράκας.

Όλοι χαμογελούσαν, ενώ ο κ. Ροδρίγκες συνέχισε να υπαινίσσεται τη νίκη του κ. Μαδούρο.

«Ο λαός μίλησε, κι η βούληση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή», σημείωσε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, η αντιπολίτευση υπαινίχθηκε επίσης —αποφεύγοντας ομοίως να δώσει αριθμούς— πως επικράτησε, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα εκλογικά τμήματα και να επαγρυπνούν. Ο υποψήφιός της Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια δήλωσε «παραπάνω από ικανοποιημένος» από το αποτέλεσμα.

Η εθνική εκλογική επιτροπή (CNE) είναι η μόνη που έχει τη δικαιοδοσία να δημοσιοποιήσει αποτελέσματα. Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα έκλεισαν μετά τις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από εκείνη τη στιγμή και η χώρα περιμένει ανυπόμονα τα αποτελέσματα των εκλογών, οι οποίες διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα έντασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

