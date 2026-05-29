Με εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη τιμάται και φέτος η επέτειος της Άλωσης της Πόλης, σε ένα κλίμα που, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, συνδέεται και με τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Όπως ανέφερε, οι εκδηλώσεις για την Άλωση είχαν επανέλθει μετά τη δεκαετία του ’50, ωστόσο τα τελευταία χρόνια κορυφώνονται και αποκτούν όλο και μεγαλύτερη πολιτική και συμβολική φόρτιση.

Ο Μανώλης Κωστίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Turkiye, το οποίο φιλοξενεί φωτογραφία του Μωάμεθ του Πορθητή με αφορμή την επέτειο της Άλωσης, συνοδευόμενη – όπως είπε – από ιδιαίτερα προκλητικούς υπαινιγμούς κατά της Ελλάδας.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι Έλληνες ξύνονται», κάνοντας αναφορά στις εντάσεις γύρω από το Καστελόριζο, στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ουσιαστικά απειλητικό, παραπέμποντας ακόμη και σε «νέα Άλωση», γεγονός που – όπως τόνισε – προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας.

CNN Turk: «Αυξάνονται οι ανησυχίες για επιστροφή της έντασης στα ελληνοτουρκικά»

Ανησυχία για πιθανή επιστροφή στην περίοδο έντασης πριν από το 2023 εκφράζει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk σε ρεπορτάζ του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες κινήσεις της Αθήνας προκαλούν δυσαρέσκεια στην Άγκυρα.

Στο σχετικό θέμα, το CNN Turk αναφέρει ότι «αυξάνονται οι ανησυχίες για τα ελληνοτουρκικά» και θέτει το ερώτημα αν οι δύο χώρες επιστρέφουν στο κλίμα έντασης που επικρατούσε πριν από το 2023.

Το δίκτυο υπενθυμίζει ότι μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας πως από το 2023 έως και πρόσφατα υπήρχε «θετική ατζέντα» στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, «τα βήματα που κάνει η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες και οι δηλώσεις αξιωματούχων της Αθήνας αρχίζουν να ενοχλούν την Άγκυρα».

Το τουρκικό δίκτυο προβάλλει επίσης δηλώσεις του καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκαζί, Σινάν Ντεμιρτούρκ, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα ότι «συστηματικά αγνοεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τουρκία αναφορικά με το Αιγαίο και την αποστρατιωτικοποίηση νησιών, νησίδων και βραχονησίδων».

Ο Τούρκος πανεπιστημιακός υποστήριξε ακόμη ότι «από τη δεκαετία του ’90 η Τουρκία επιχειρεί να προστατεύσει τον εαυτό της σε επίπεδο διεθνών οργανισμών», ενώ ανέφερε ότι οι αερομαχίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών «αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών και αποτελούν επίδειξη δύναμης».

«Οι Έλληνες κάνουν προβοκάτσιες στο Καστελλόριζο»

Στο μεταξύ, νέα εμπρηστική ρητορική κατά της Ελλάδας καταγράφεται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή πτήσεις ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TVNET υποστήριξε σε σχετικό ρεπορτάζ ότι «αυξήθηκε η ένταση στην περιοχή όταν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το Καστελλόριζο», επισημαίνοντας ότι το νησί «απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από την Τουρκία».

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, στον ελληνικό Τύπο υπάρχουν αναφορές ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανό «θερμό επεισόδιο».

Το ίδιο δίκτυο υποστήριξε ακόμη ότι «η Ελλάδα άλλη μία φορά επιχείρησε να κάνει προβοκάτσια», αναφέροντας ότι ελληνικά μαχητικά πέταξαν «σε χαμηλό ύψος» πάνω από το Καστελλόριζο.

Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ, το TVNET υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση της Αθήνας επιχειρεί να εντάξει το Αιγαίο στη δική της περιοχή κυριαρχίας», ενώ συνδέει το Καστελλόριζο με τις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ακόμη ότι το νησί βρίσκεται «2 χιλιόμετρα από την Τουρκία και 580 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις αποτελούν μέρος «παράνομων προσπαθειών» της Αθήνας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Παράλληλα, επαναλαμβάνεται η πάγια τουρκική ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας», με το δίκτυο να σημειώνει ότι η Άγκυρα είναι «αποφασισμένη να προστατεύσει τα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Νέα πρόκληση καταγράφεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επαναφέρουν χάρτες και ισχυρισμούς περί «αμφισβητούμενης κυριαρχίας» ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική περί αποστρατιωτικοποίησης.

Σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην Τουρκία, διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι τόσο στη Συνθήκη της Λωζάννης όσο και στη Συνθήκη των Παρισίων «δεν υπάρχει καμία αναφορά πως αυτά τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες ανήκουν στην Ελλάδα».

Στο ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζεται ότι τα νησιά αυτά αποτελούν «οθωμανική κληρονομιά» και ότι «στην πραγματικότητα θα πρέπει να βρίσκονται υπό τουρκική κυριαρχία».

Οι αναφορές συνοδεύονται από χάρτες και αριθμητικά στοιχεία, με το τουρκικό μέσο να κάνει λόγο για «152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες με αμφισβητούμενη κυριαρχία».

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι σε 25 από αυτά «οι Έλληνες ανέβασαν στρατό και ύψωσαν την ελληνική σημαία», ενώ γίνεται λόγος για κατασκευή φυλακίων και στρατιωτικοποίηση, με τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα «αγνοεί τις διεθνείς συνθήκες».

Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ γίνεται ειδική αναφορά στην Κάρπαθο, την Κάσο, την Κω, την Αστυπάλαια και τη Νίσυρο, με το τουρκικό μέσο να επαναλαμβάνει ότι «25 από αυτά τα νησιά βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή ή στρατιωτικοποιήθηκαν».

«Εκεί βρίσκονται οι στρατιώτες τους, τα όπλα τους και οι σημαίες τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

