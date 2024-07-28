Ισραηλινός βομβαρδισμός σε σχολείο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 30 άνθρωποι χθες Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς, ενώ χτύπημα της Χεζμπολά σε γήπεδο αραβικού χωριού στο προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν προκάλεσε των θάνατο 12 «αγοριών και κοριτσιών» δέκα ως είκοσι ετών, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό του ισραηλινού στρατού

Από τη ρουκέτα της Χεζμπολάχ στην κοινότητα των Δρούζων Ματζντάλ Σαμς, τραυματίστηκαν άλλοι 36 άνθρωποι, 19 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομεία του Ισραήλ.

Η εκτόξευση της ρουκέτας έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση πως τέσσερις μαχητές της Χεζμπολά σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολά διέψευσε πως η ρουκέτα που προκάλεσε το μακελειό εκτοξεύθηκε από δικούς της μαχητές ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα θα πληρώσει «ακριβά» την επίθεση.

Αντίποινα από το Ισραήλ

Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών στοχοποιώντας θέσεις της Χεζμπολά στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό επιτελείο, σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας και το μακελειό στο χωριό στο υψίπεδο του Γκολάν χθες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη «έπληξαν σειρά τρομοκρατικών στόχων» —θέσεων της Χεζμπολά— τόσο «βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου», όσο και «στον νότιο Λίβανο», ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων και τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχές Σαμπρίχα, Μπουρτζ ελ Σμάλι, Μπεκάα, Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μετά το χθεσινό πλήγμα, η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν για την αντεπίθεση του Ισραήλ και, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, απομάκρυνε μαχητές της από περίπου 100 θέσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, οχυρό του κινήματος.

Παγκόσμιο σοκ και αντιδράσεις

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο και ο διοικητής των κυανόκρανων στη χώρα απηύθυναν τις πρώτες πρωινές ώρες έκκληση προς τα μέρη να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μέσω X, η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά απειλεί να προκαλέσει «απίστευτη καταστροφή σε όλη την περιοχή».

Σε επίπεδο ΕΕ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ καταδίκασε το «λουτρό αίματος», ζητώντας να διενεργηθεί «ανεξάρτητη διεθνής έρευνα» για την επίθεση.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τούτο το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

Ο Λευκός Οίκος επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να τερματιστούν αυτές οι φρικιαστικές επιθέσεις» στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «απόλυτη προτεραιότητα».

