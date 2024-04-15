Εργένης είναι πλέον ο πρόεδρος Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, καθώς – από ότι φαίνεται – η ζωή τον χώρισε από την αγαπημένη του, Φατίμα Φλόρες.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μιλέι με ανάρτησή του στo Twitter «αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη σχέση μας με την Φατίμα και να διατηρήσουμε φιλική σχέση, δεδομένου του πώς νιώθουμε, πόσο αγαπάμε, σεβόμαστε και θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον».

Argentine President Javier Milei announces end of ‘explosive’ relationship with actress Fatima Florez https://t.co/LMczjgG9fe pic.twitter.com/jD9xaMw99Q — New York Post (@nypost) April 15, 2024

Ο 53χρονος Μιλέι και η 43χρονη Φλόρες ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί δημοσίως ως ζευγάρι πριν από οκτώ μήνες, κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας.Ολο αυτό το διάστημα, η σχέση τους έγιεν πρωτοσέλιδο καθώς μοιράζονταν συχνά δημοσίως παθιασμένα φιλιά και έκαναν τρανταχτές δηλώσεις αγάπης.

Τώρα, σύμφωνα με τον Αργεντίνο πρόεδρο, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει γατί η Φλόρες – διάσημη κωμική ηθοποιός και μίμος - είχε λάβει πολλές προτάσεις για δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ετσι, δεδομένων των προεδρικών του καθηκόντων, δεν μπορούσαν να ζουν χωριστά και να έχουν μία κανονική σχέση.



