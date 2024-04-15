Συνάντηση αντιπροσωπειών από την Ελλάδα και την Τουρκία, με αντικείμενο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Δευτέρα 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής ‘Άμυνας, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και της τουρκικής ο υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση για τα ΜΟΕ είχε λάβει χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2023 στην ‘Άγκυρα.

Πριν την συνάντηση στις 22 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν δύο ανταλλαγές επισκέψεων διοικητών στρατιωτικών μονάδων, στο πλαίσιο των ΜΟΕ, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά την συνάντηση της ‘Αγκυρας.

Συγκεκριμένα, στις 16 και 17 Απριλίου, ο Έλληνας διοικητής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού με έδρα την Καβύλη Έβρου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην τουρκική 54η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που εδρεύει στην Αδριανούπολη.

Στις 18 και 19 Απριλίου, ο Τούρκος διοικητής της 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού με έδρα την Κεσσάνη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην ελληνική 31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που εδρεύει στις Φέρες.

Πηγή: skai.gr

