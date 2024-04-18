Η Ονδούρα αποφάσισε να ανακαλέσει κορυφαία διπλωμάτισσά της από τον Ισημερινό, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της κεντροαμερικανικής χώρας, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εισβολή της αστυνομίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο για να συλληφθεί πρώην αντιπρόεδρος της χώρας κατηγορούμενος για υπόθεση διαφθοράς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ενρίκε Ρέινα δήλωσε πως η υπεύθυνη για επιχειρηματικά ζητήματα στην πρεσβεία Κλαριβέλ Βαγιεσίγιο θα επιστρέψει στην Τεγκουσιγκάλπα για διαβουλεύσεις, προσθέτοντας πως η Ονδούρα τάσσεται υπέρ της πρόσφατης προσφυγής του Μεξικού εναντίον του Ισημερινού στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης, κορυφαίο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών.

Η έφοδος της 5ης Απριλίου στη μεξικανική πρεσβεία για να συλληφθεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού Χόρχε Γκλας, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί τον Δεκέμβριο, προκάλεσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των δυο χωρών και διεθνή κατακραυγή για την παραβίαση της σύμβασης της Βιένης (1961) για τις διπλωματικές σχέσεις.

Ο κ. Γκλας, 54 ετών, που ήδη έχει καταδικαστεί δυο φορές σε ποινές κάθειρξης για υποθέσεις διαφθοράς κι είναι αντιμέτωπος με τρίτη δίκη —ο ίδιος χαρακτηρίζει τις διώξεις σε βάρος του πολιτικές, κάτι που απορρίπτουν οι εισαγγελικές αρχές—, οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Η κυβέρνηση του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα χαρακτήρισε «παράνομη» την πρόσφατη απόφαση του Μεξικού να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στον κ. Γκλας, διότι εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του και θεωρείτο ύποπτος φυγής.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, το ανώτατο δικαστήριο του Ισημερινού, παρότι αναγνώρισε πως ήταν «παράνομη» και «αυθαίρετη» η σύλληψή του στην έφοδο της αστυνομίας στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο, απέρριψε το αίτημα του Χόρχε Γκλας να αποφυλακιστεί, αποφάνθηκε πως θα παραμείνει προφυλακισμένος, επικαλούμενο τις πρότερες καταδίκες του. Η συνήγορος του πολιτικού ανήγγειλε πως θα ασκήσει έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

