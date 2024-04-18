Το Ισραήλ εξέτασε σχέδια για τη διεξαγωγή πληγμάτων αντιποίνων στο Ιράν αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν προχώρησε

Η κυβέρνηση του Ισραήλ εξέτασε το ενδεχόμενο να διατάξει να εξαπολυθούν πλήγματα στο Ιράν, σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση στην ισραηλινή επικράτεια το σαββατοκύριακο, πάντως τελικά δεν έθεσε σε εφαρμογή τα σχέδια που της παρουσιάστηκαν, μετέδωσαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ισραηλινά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να μην θέσει σε εφαρμογή προεγκεκριμένα σχέδια για τη διεξαγωγή πληγμάτων αντιποίνων σε περίπτωση επίθεσης αφού συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πρυτάνευσαν «διπλωματικές» ευαισθησίες και «θα υπάρξει όντως ανταπόδοση, αλλά θα είναι διαφορετική από αυτή που προβλεπόταν αρχικά», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο δίκτυο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ισραηλινές πηγές είπαν στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πολέμου εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίθεση αντιποίνων τη Δευτέρα, δυο βράδια μετά την ιρανική επίθεση, αλλά τελικά αποφάσισε να μη δώσει το πράσινο φως.

«Δεν ξέρουμε γιατί και πόσο κοντά είχε φθάσει (το Ισραήλ) σε επίθεση (στο Ιράν)», είπε στον Axios αμερικανός αξιωματούχος. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ ενημέρωσε τη Δευτέρα την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Μπάιντεν, που το καλεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, πως αποφάσισε να περιμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC News, η ισραηλινή κυβέρνηση εξέτασε δυο φορές το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πλήγματα αντιποίνων στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, αλλά τελικά δεν έδωσε τη διαταγή.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε ωστόσο χθες πως η χώρα του έχει δικαίωμα να «προστατευθεί», παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, που επιδιώκει να αποτρέψει ισραηλινή ανταπόδοση στο ιρανικό έδαφος, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάφλεξη τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, λένε πως δεν θέλουν «πόλεμο με το Ιράν» κι έκαναν σαφές πως δεν θα συμμετείχαν σε οποιαδήποτε ισραηλινή ανταπόδοση, πάντως προχθές Τρίτη ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων με στόχο εταιρείες και οντότητες που παράγουν drones και πυραύλους στο Ιράν για «να στείλει σαφές μήνυμα» μετά την επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 350 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε προτού φθάσει στην ισραηλινή επικράτεια. Επρόκειτο για την πρώτη απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ στην ιστορία.

Η Τεχεράνη υποστήριξε πως ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, για τον οποίο κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

