Την απομάκρυνση των πολιτών τους από τη Μέση Ανατολή οργανώνουν αρκετές χώρες, η μία μετά την άλλη, μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή με αποκορύφωμα το πυραυλικό μπαράζ του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με τουλάχιστον 200 βαλλιστικούς πυραύλους.

Μαδρίτη και Πιονγκγιάνγκ στέλνουν στρατιωτικά αεροσκάφη

Η Ισπανία σχεδιάζει να στείλει ακόμα και αύριο, Πέμπτη, δύο στρατιωτικά αεροσκάφη για να απομακρύνει έως 350 πολίτες της από το Λίβανο, μετέδωσε σήμερα το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Europa Press, επικαλούμενο την υπουργό Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

«Τα ισπανικά αεροπλάνα είναι έτοιμα, το προσωπικό είναι έτοιμο, όπως πάντα με τον επαγγελματισμό του ισπανικού στρατού», δήλωσε η Ρόμπλες σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Antena 3.

Μια ομάδα 350 ισπανών πολιτών, που βρίσκονται στο Λίβανο, έχουν ζητήσει να πάνε στην Ισπανία, δήλωσε η Ρόμπλες στη συνέντευξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 1.000 Ισπανοί βρίσκονται στο Λίβανο.

Εξάλλου ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ έδωσε σήμερα εντολή να αναπτυχθεί αμέσως στρατιωτικό αεροσκάφος για να απομακρύνει νοτιοκορεάτες πολίτες από το Ισραήλ και άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις, έγινε γνωστό από το γραφείο του.

Ο Γιουν συναντήθηκε με τους συμβούλους του για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία αναφορικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ζήτησε να υπάρξει ταχεία, αλλά μετρημένη απάντηση σε οποιονδήποτε αντίκτυπο θα μπορούσε να υπάρξει στις αλυσίδες ενεργειακών προμηθειών, εμπορίου και εφοδιασμού της χώρας, προστέθηκε από τη νοτιοκορεατική προεδρία.

Ο Γιουν δήλωσε ότι η ασφάλεια των Νοτιοκορεατών στην περιοχή είναι η κορυφαία προτεραιότητα και πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε τους νοτιοκορεάτες πολίτες στο Ισραήλ και το Λίβανο να αναχωρήσουν αμέσως με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία για το 2023, στο Ισραήλ βρίσκονταν 572 Νοτιοκορεάτες, μεταξύ των οποίων και μόνιμοι κάτοικοι και κάτοχοι ισραηλινών διαβατηρίων, και 214 στο Λίβανο.

Φεύγουν περίπου 200 Βρετανοί με πτήση τσάρτερ

Την ίδια ώρα, περίπου 200 Βρετανοί υπήκοοι αναμένεται να εγκαταλείψουν εντός της ημέρας τον Λίβανο με πτήση τσάρτερ που έχει ενοικιάσει η βρετανική κυβέρνηση.

Η πτήση θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, εν μέσω φόβων στο Λονδίνο πως το αεροδρόμιο ίσως να μην είναι λειτουργικό μέχρι το Σαββατοκύριακο, όταν και κάποιες δεκάδες Βρετανών πιστεύεται ότι έχουν εισιτήριο για να φύγουν με τακτική εμπορική πτήση.

Σύμφωνα με τους Times, οι αιτήσεις για ένα εισιτήριο στη συγκεκριμένη πτήση ήταν περισσότερες από τη χωρητικότητα του αεροσκάφους, κάτι που σημαίνει πως εκατοντάδες Βρετανοί πολίτες που είχαν δικαίωμα επιβίβασης θα μείνουν πίσω ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Σημειώνεται πως η πτήση τσάρτερ δίνει προτεραιότητα σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και τις οικογένειές του, που πρέπει όμως να μετακινηθούν μόνοι και χωρίς προξενική βοήθεια προς το αεροδρόμιο. Οι επιβάτες θα πρέπει επίσης να πληρώσουν 350 λίρες ως αντίτιμο για μια θέση στην πτήση.

Κυβερνητική πηγή δεν απέκλεισε τη διοργάνωση περισσότερων πτήσεων από το Foreign Office «όσο το αεροδρόμιο μένει ανοιχτό».

Ο φόβος των Βρετανών είναι πως ο δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να υποστεί καταστροφές από ισραηλινά πλήγματα, καθώς περνά από περιοχή που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Μέχρι στιγμής πάντως οι Ισραηλινοί έχουν αποφύγει να πλήξουν στόχους που θα επηρέαζαν ξένους υπηκόους οι οποίοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, αν και περιοχές σε ακτίνα κάποιων εκατοντάδων μέτρων από το αεροδρόμιο έχουν χτυπηθεί.

Σε εγρήγορση για την πιθανότητα επιχείρησης εκκένωσης του Λιβάνου παραμένουν τουλάχιστον 700 Βρετανοί στρατιώτες στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και δύο πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο.

200 Κινέζοι πολίτες απομακρύνθηκαν από Λίβανο

Παράλληλα, περισσότεροι από 200 Κινέζοι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον Λίβανο, μετέδωσε την Τετάρτη το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ελικοπτεροφόρο σκάφος από Γαλλία στον Λίβανο

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσε προχθες από τη νοτιοανατολική Γαλλία για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιβάνου, όπου θα λάβει θέση «προληπτικά» για την περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών, ανακοίνωσε το γαλλικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Το γαλλικό αμφίβιο ελικοπτεροφόρο σκάφος (PHA) θα χρειαστεί «πέντε με έξι ημέρες» για να φτάσει στη ζώνη αυτή της ανατολικής Μεσογείου από το λιμάνι της Τουλόν. Περίπου 23.000 Γάλλοι ή Γαλλολιβανέζοι είναι εγκατεστημένοι στον Λίβανο.

Γερμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βυρητό

Η Γερμανία απέστειλε προχθες στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βηρυτό για να απομακρύνει κυρίως εργαζομένους στην πρεσβεία της Γερμανίας στον Λίβανο και τις οικογένειές τους. Επίσης θα πρέπει να επαναπατριστούν εργαζόμενοι σε γερμανικές οργανώσεις, όπως και οι οικογένειές τους, και πολίτες που κινδυνεύουν για ιατρικούς λόγους. Περίπου 1.800 Γερμανοί πολίτες έχουν καταχωρισθεί από το τμήμα αντιμετώπισης κρίσεων της διπλωματικής εκπροσώπησης στον Λίβανο.

Πτήσεις τσάρτερ και από την Πολωνία

Η Πολωνία ανακοίνωσε επίσης χθες ότι σκοπεύει να μειώσει το προσωπικό της πρεσβείας της στη Βηρυτό «λόγω των αυξανόμενων εντάσεων» και να βοηθήσει τους «μερικές δεκάδες» Πολωνούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο με πτήσεις τσάρτερ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πάβελ Βρόνσκι είπε ότι σε πρώτη φάση θα αναχωρήσουν από τη Βηρυτό μόνο 15 εργαζόμενοι στην πρεσβεία.

Αεροσκάφη Βουλγαρίας - Πορτογαλίας απομάκρυνε οικογένειες

Αργά προχθες το βράδυ 89 Βούλγαροι, κυρίως οικογένειες με παιδιά, εγκατέλειψαν τον Λίβανο και έφτασαν στη Σόφια. Χθες, ένα κυβερνητικό αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει και μια δεύτερη πτήση. Περίπου 400 Βούλγαροι ζουν στον Λίβανο και, μέχρι τώρα, οι 160 από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Έλενα Σεκερλέτοβα.

Η Πορτογαλία ήδη απομάκρυνε από το βράδυ του Σαββάτου, με στρατιωτική πτήση μέσω Κύπρου, 28 πολίτες της και μέλη των οικογενειών τους, συνολικά 44 άτομα.

Ο Καναδάς μίσθωσε αεροσκάφη

Ο Καναδάς ανακοίνωσε προχθες επίσης ότι έχει κάνει κράτηση 800 θέσεων σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει τους πολίτες του να φύγουν από τον Λίβανο. Περίπου 45.000 Καναδοί βρίσκονται στη χώρα αυτή και η επόμενη πτήση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Ο καναδικός στρατός προετοίμασε μέσα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, αν οι εμπορικές πτήσεις διακοπούν.

