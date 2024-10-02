Boeing 737: Συναγερμός σε 40 αεροπορικές εταιρίες για τα ελαττωματικά πηδάλια 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (National Transportation Safety Board, NTBS) ανακοίνωσε ότι περισσότερες των 40 ξένες αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανόν να χρησιμοποιούν αεροσκάφη Boeing 737 με ελαττωματικά εξαρτήματα πηδαλίου στο σύστημα προσγείωσης που μπορεί να δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι οι εταιρείες στις οποίες αναφέρεται.

Το NTSB εξέδωσε χθες, Τρίτη, επείγουσες συστάσεις ασφαλείας για την πιθανότητα εμπλοκής στο σύστημα ελέγχου του πηδαλίου σε αεροσκάφη Boeing 737 έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της United Airlines τον Φεβρουάριο.

Το Συμβούλιο ερευνά περιστατικό που συνέβη τον Φεβρουάριο, κατά το οποίο τα πεντάλ του πηδαλίου ενός 737 MAX 8 της United «κόλλησαν» στην νεκρά κατά την διάρκεια προσγείωσης στο Νιούαρκ. Ευτυχώς τότε δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των 161 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Η εταιρεία United ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα εν λόγω εξαρτήματα χρησιμοποιούνται μόνο σε 9 από τα αεροσκάφη της 737 που είχαν αρχικά κατασκευασθεί για άλλες εταιρείες και τα εξαρτήματα αφαιρέθηκαν όλα νωρίτερα αυτόν τον χρόνο.

Το NTSB κατηγόρησε την Δευτέρα την Boeing ότι δεν ειδοποίησε την United για τα ελαττωματικά πηδάλια και εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες δεν γνωρίζουν την παρουσία τους.

Συστάσεις ασφαλείας σε πάνω από 40 αεροπορικές εταιρίες

Το NTSB ανακοίνωσε ότι 271 ελαττωματικά εξαρτήματα μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από 40 ξένες αεροπορικές εταιρείες, 16 μπορεί να είναι ακόμη εγκατεστημένα σε αεροσκάφη στις ΗΠΑ και έως και 75 μπορεί να έχουν εγκατασταθεί μετά την αγορά τους.

Ωστόσο, το NTSB και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Federal Aviation Administration) δεν διευκρίνισαν ποιες είναι οι αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα εξαρτήματα.

Η πρόεδρος του NTSB Τζένιφερ Χόμεντι εκφράζει σε επιστολή προς τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Μάικ Γουίτακερ ανησυχία για την πιθανότητα άλλες αεροπορικές εταιρείες να μην γνωρίζουν την παρουσία αυτών των ενεργοποιητών σε αεροσκάφη τους 737.

Το NTSB αποκάλυψε επίσης σήμερα ότι έχει πληροφορίες ότι δύο ξένες αεροπορικές εταιρείες αντιμετώπισαν το 2019 περιστατικά που αφορούσαν τους ενεργοποιητές διεύθυνσης.

Η ίδια η Boeing αρνήθηκε να απαντήσει. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε «για πιθανό πρόβλημα με τον ενεργοποιητή διεύθυνσης πηδαλίου τον Αύγουστο μέσω Multi Operator Message.

Την ίδια ώρα πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν απάντησαν σε ερωτήσεις του Reuters.

Εκπρόσωπος της All Nippon Airways της Ιαπωνίας, που διαθέτει 39 Boeing 737-NG, δήλωσε χθες ότι «προληπτικά, βρισκόμαστε σε στάδιο προετοιμασίας για την αφαίρεση των εξαρτημάτων στα οποία αναφέρθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών» και πρόσθεσε ότι το γεγονός δεν θα επηρεάσει την λειτουργία της. Η εταιρεία αξιολογεί πόσα αεροσκάφη της επηρεάζονται.

Η Japan Airlines, η οποία διαθέτει 62 Boeing 737-800, ανακοίνωσε ότι κανένα από τα αεροσκάφη της 737 δεν χρησιμοποιούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα, ενώ εκπρόσωποι της China Airlines και της Ryanair ανακοίνωσαν ότι οι εταιρείες τους δεν επηρεάζονται.

Το θέμα είναι το τελευταίο μίας σειράς προβλημάτων ασφαλείας που αφορούν την Boeing έπειτα από το περιστατικό κατά το οποίο εξαρτήματα ενός 737 MAX 9 της Alaska Airlines αποκολλήθηκαν εν πτήσει.

Η μετοχή της Boeing σημείωσε πτώση κατά 1,5% κατά την προσυνεδριακή της διαπραγμάτευση χθες.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του NTSB. «Ο EASA βρίσκεται σε στενή επαφή με την FAA και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες», δήλωσε εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.