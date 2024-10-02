Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί νέο πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από μια νύχτα σφοδρών επιδρομών, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI.

Φωτογράφος του AFP είδε νέες στήλες καπνού να υψώνονται από αυτή την περιοχή που επλήγη κατ΄επανάληψη στη διάρκεια της νύχτας.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα το πρωί τους αμάχους να εκκενώσουν "αμέσως" τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπέλυσε προχθές, Δευτέρα, χερσαία επίθεση κατά του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, Αβιτσάλ Αντράι, δημοσιοποίησε μήνυμα στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram καλώντας τους αμάχους να εκκενώσουν "για την ασφάλειά τους" πάνω από είκοσι τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων καταυλισμοί Παλαιστινίων προσφύγων, κυρίως στα περίχωρα της Τύρου.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοποίησε περιοχές βόρεια της ισραηλινής πόλης Χάιφα με ομοβροντία πυραύλων.



