Άγνωστο τι ξημερώνει σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, αλλά και του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν την περασμένη Παρασκευή στο υπόγειο αρχηγείο της σιιτικής οργάνωσης στη Βηρυτό.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος για το οποίο θα πληρώσει το Ιράν.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεκδικήσουμε τους εχθρούς μας. Ο Σινουάρ και ο Ντεφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν το κατάλαβαν Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και πιθανότατα υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σταθούμε στον κανόνα που καθορίσαμε: όποιος μας επιτεθεί - θα του επιτεθούμε», τόνισε ο Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες Τρίτη το Ιράν εναντίον των «συνεπειών» της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, προσθέτοντας πως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανταπόδοση σε αυτήν.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως, πλήρως, πλήρως το Ισραήλ», είπε στον Τύπο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως βρίσκονται «σε εξέλιξη» συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση για την ανταπόδοση.

