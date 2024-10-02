Ισραήλ για αντίποινα στο Ιράν: «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, ακόμα και πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Αντίστροφη μέτρηση για τα αντίποινα του Ισραήλ μετά την επίθεση με 200 πυραύλους που δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης από το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δείχνουν έτοιμοι για περιφερειακό πόλεμο, ξεκαθάρισαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική ιρανική επίθεση της Τρίτης εντός των ημερών, και θα μπορούσε να στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου μέσα στο Ιράν, αλλά και σε άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Το Ισραήλ και το Ιράν δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στο άνοιγμα ενός νέου και πολύ πιο επικίνδυνου μετώπου, σε μια ήδη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή σχολιάζει το Axios.



Το Ιράν απείλησε την Τρίτη ότι εάν το Ισραήλ απαντήσει δυναμικά στους σχεδόν 200 πυραύλους που εκτόξευσε την Τρίτη, θα επιτεθεί ξανά.

Εάν συμβεί αυτό, Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι - συμπεριλαμβανομένων των χτυπημάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.



«Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί σε μια επίθεση, αλλά λαμβάνουμε υπόψη την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα, κι αυτό αλλάζει τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.



Πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι επισημαίνουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως πιθανό στόχο, αλλά ορισμένοι λένε ότι οι στοχευμένες δολοφονίες και η εξουδετέρωση των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν είναι επίσης πιθανές. Η ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει αεροπορικές επιδρομές από μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και επιχειρήσεις παρόμοιες με αυτή που σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη πριν από δύο μήνες.



Η επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στο Ισραήλ τον Απρίλιο απαντήθηκε με ένα πολύ περιορισμένο ισραηλινό χτύπημα εναντίον αντιαεροπορικού συστήματος S-300 στο Ιράν και τερμάτισε την ένταση. Αυτή τη φορά τα ισραηλινά αντίποινα θα είναι πολύ πιο σημαντικά, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.



Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνήλθε την Τρίτη σε υπόγειο κυβερνητικό καταφύγιο μέσα σε ένα βουνό κοντά στην Ιερουσαλήμ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε ενώ το πρώτο κύμα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατευθυνόταν προς το Ισραήλ.



Πολλοί από τους ιρανικούς πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Εκείνοι που δεν αναχαιτίστηκαν έπληξαν κυρίως ανοιχτές περιοχές κοντά σε μια αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ, το αρχηγείο της Μοσάντ και μια βάση στρατιωτικών πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ.



Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας διευκρίνισε στο Axios ότι δεκάδες ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ, αλλά κανένας δεν έπεσε μέσα στο συγκρότημα.



Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδότησε την επόμενη κίνηση του Ισραήλ.



«Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε και θα το πληρώσει», είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.



«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεπιτεθούμε στους εχθρούς μας. Θα το καταλάβουν. Θα σταθούμε στον κανόνα που θέσαμε: όποιος μας επιτεθεί, θα του επιτεθούμε», συνέχισε ο Νετανιάχου.



Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ώρες «με την κατανόηση» ότι θα υπάρξει ισραηλινή στρατιωτική απάντηση, αλλά χωρίς σαφή απόφαση για το ποια θα είναι αυτή η απάντηση.



Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι ένας από τους λόγους που δεν ελήφθη απόφαση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ήταν επειδή Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιθυμούν να διαβουλεύονται με την κυβέρνηση Μπάιντεν.



Ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απαντήσει μόνο του, θέλει να συντονίσει τα σχέδιά του με τις ΗΠΑ λόγω των στρατηγικών επιπτώσεων της κατάστασης. Μια άλλη ιρανική επίθεση ως απάντηση σε ισραηλινά αντίποινα θα απαιτούσε αμυντική συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), περισσότερα πυρομαχικά για την ισραηλινή αεροπορία, και ενδεχομένως άλλα είδη επιχειρησιακής υποστήριξης των ΗΠΑ, είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.



Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συζητούν την απάντηση στην ιρανική επίθεση και «μένει να δούμε» ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.



Αμερικανός αξιωματούχος είπε στις συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και της ισραηλινής κυβέρνησης την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές ότι υποστηρίζουν μια ισραηλινή απάντηση, αλλά πιστεύουν ότι πρέπει «να είναι μετρημένη». Ο Μπάιντεν τόνισε ότι θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για την απάντηση στην ισραηλινή επίθεση. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

«Το Ισραήλ έχει τώρα τη μεγαλύτερη ευκαιρία του εδώ και 50 χρόνια»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, ζήτησε επίσης την Τρίτη την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετά από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ.



«Το Ισραήλ έχει τώρα τη μεγαλύτερη ευκαιρία του εδώ και 50 χρόνια, να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», δήλωσε δε ο Μπένετ στον λογαριασμό του στο X.



«Πρέπει να δράσουμε «τώρα» για να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κεντρικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του και να σακατέψουμε θανάσιμα αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς» πρόσθεσε.



Απειλές Ιράν κατά Ισραήλ: «Θα πλήξουμε όλες τις υποδομές σας αν ανταποδώσετε το χτύπημα»

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την πυραυλική επίθεση προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

