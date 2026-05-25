Ο Βαγγ. Μαρινάκης επιτέθηκε πρώτος στον Γρ. Δημητριάδη - Το αποκαλυπτικό βίντεο της Αστυνομίας

Το θερμό επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγo πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final 4 της Euroleague, κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα καμερών του Telekom Center.

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του sport-fm, που μετέδωσε την είδηση το βράδυ της Κυριακής, στο βίντεο φαίνονται οι δύο άνδρες να συνομιλούν, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να προχωρά σε χειροδικία εις βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το περιστατικό, το οποίο έκανε τον γύρο σε όλα τα ΜΜΕ πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού της Euroleague στο μπάσκετ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε την επέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας και την εξέταση του βίντεο.

Ο εισαγγελέας ζήτησε από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛΑΣ, να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια του τελικού final four, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξης.

Η εντολή του κ. Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας, είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυτεπάγγελτα διωκόμενων αδικημάτων ώστε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση το θέμα θα κλείσει εκτός εάν φέρει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης.



Πηγή: skai.gr

