Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποστέλλει επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής και ότι συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για αργότερα εντός της μέρας μετά την εκτόξευση περίπου 200 πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

«Δεσμευμένη στην ασφάλεια του Ισραήλ, η Γαλλία κινητοποίησε σήμερα τα στρατιωτικά της μέσα στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής», ανέφερε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε στη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου για να συζητηθεί η περιφερειακή κλιμάκωση.

«Ο αρχηγός του κράτους επανέλαβε επίσης το αίτημα της Γαλλίας να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις τρομοκρατικές της ενέργειες κατά του Ισραήλ και του πληθυσμού του», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση αυτή η γαλλική προεδρία δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για το είδος των επιπρόσθετων στρατιωτικών μέσων που εστάλησαν στην περιοχή και το γαλλικό υπουργείο Άμυνας δεν ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμο να σχολιάσει σχετικά.

Το Παρίσι και η Ουάσινγκτον προσπάθησαν να επιτευχθεί μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο λίγες μόλις ώρες προτού το Ισραήλ εξαπολύσει τις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού στις οποίες σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος του Λιβάνου που πρόσκειται στο Ιράν, Σάγεντ Χασάν Νασράλα.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι συγκάλεσε σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα το απόγευμα για να συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η γαλλική προεδρία πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι θα διοργανώσει επίσης σύντομα διάσκεψη σε υποστήριξη του Λιβάνου και ζήτησε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών να μεταβεί στην περιοχή για να γίνουν διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και νυν βουλευτής με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Φρανσουά Ολάντ δήλωσε σήμερα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι η Γαλλία θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. «Το Ιράν πήγε ήδη πολύ μακριά και, αν πάει ακόμα πιο μακριά, τότε θα υπάρξουν σοβαροί κίνδυνοι για το καθεστώς του», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Φρανσουά Ολάντ εκτιμά ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν έχοντας στο πλευρό του τις ΗΠΑ και κάποιες αραβικές χώρες, ενώ υπογράμμισε τον κίνδυνο εισόδου «σε μία κρίση χωρίς τέλος ή σε μία κρίση της οποίας το τέλος θα είναι τραγικό».

Σχέδιο απομάκρυνσης των Γάλλων πολιτών από τον Λίβανο

Τους τρόπους με τους οποίους θα παράσχει βοήθεια στους πολίτες της που βρίσκονται στον Λίβανο εξετάζει η Γαλλία.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, στον Λίβανο κατοικούν περίπου 23.000 Γάλλοι και Γάλλολιβανέζοι, ενώ η Γαλλία είναι και η μεγαλύτερη σε αριθμό στρατιωτών συνιστώσα της εκεί στρατιωτικής δύναμης του ΟΗΕ.

«Με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία των συμπατριωτών μας στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή, ο αρχηγός του κράτους ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τους βοηθήσουν και, αν είναι απαραίτητο, να σπεύσουν σε βοήθειά τους», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Ένα ελικοπτεροφόρο πολεμικό πλοίο απέπλευσε προχθές, Δευτέρα, από τη Γαλλία για την θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιβάνου, όπου θα λάβει θέση «προληπτικά» για την περίπτωση που δοθεί εντολή για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Libération, οι γαλλικές αρχές, εκτιμώντας ότι η αποχώρηση από τον Λίβανο δια της αεροπορικής οδού είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι η οδική πρόσβαση στην Συρία και το Ισραήλ σχεδόν αδύνατη, έχουν αποφασίσει πως δεν απομένει παρά η αποχώρηση δια θαλάσσης.

Προς τον σκοπό αυτό το ελικοπτεροφόρο Dixmude Ε εγκατέλειψε την Δευτέρα το λιμάνι της Τουλόν με κατεύθυνση την ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εισβολή, το 2006, των δυνάμεων του Ισραήλ, περίπου 2.000 Γάλλοι πολίτες εγκατέλειψαν τον Λίβανο για να μεταφερθούν στην Κύπρο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

