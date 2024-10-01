Πολλές χώρες οργανώνουν απομακρύνσεις πολιτών τους που διαμένουν στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες, Δευτέρα, χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσε χθες από τη νοτιοανατολική Γαλλία για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιβάνου, όπου θα λάβει θέση «προληπτικά» για την περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών, ανακοίνωσε το γαλλικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Το γαλλικό αμφίβιο ελικοπτεροφόρο σκάφος (PHA) θα χρειαστεί «πέντε με έξι ημέρες» για να φτάσει στη ζώνη αυτή της ανατολικής Μεσογείου από το λιμάνι της Τουλόν. Περίπου 23.000 Γάλλοι ή Γαλλολιβανέζοι είναι εγκατεστημένοι στον Λίβανο.

Η Γερμανία απέστειλε χθες στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βηρυτό για να απομακρύνει κυρίως εργαζομένους στην πρεσβεία της Γερμανίας στον Λίβανο και τις οικογένειές τους. Επίσης θα πρέπει να επαναπατριστούν εργαζόμενοι σε γερμανικές οργανώσεις, όπως και οι οικογένειές τους, και πολίτες που κινδυνεύουν για ιατρικούς λόγους. Περίπου 1.800 Γερμανοί πολίτες έχουν καταχωρισθεί από το τμήμα αντιμετώπισης κρίσεων της διπλωματικής εκπροσώπησης στον Λίβανο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης χθες το βράδυ ότι μίσθωσε εμπορική πτήση για τους πολίτες της που θέλουν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Η πτήση αυτή θα αναχωρήσει αύριο, Τετάρτη, από το διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού. Την περασμένη εβδομάδα το Λονδίνο είχε ανακοινώσει την ανάπτυξη 700 στρατιωτών στην Κύπρο προκειμένου να προετοιμάσουν πιθανή απομάκρυνση των πολιτών του από τον Λίβανο.

Υπολογίζεται ότι στον Λίβανο ζουν 5.000 Βρετανοί πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους. «Η βρετανική κυβέρνηση σας παρέχει μια ευκαιρία για να μπορέσετε να φύγετε τώρα. Το μήνυμά μου είναι: αδράξτε την» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

Η Πολωνία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι σκοπεύει να μειώσει το προσωπικό της πρεσβείας της στη Βηρυτό «λόγω των αυξανόμενων εντάσεων» και να βοηθήσει τους «μερικές δεκάδες» Πολωνούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο με πτήσεις τσάρτερ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πάβελ Βρόνσκι είπε ότι σε πρώτη φάση θα αναχωρήσουν από τη Βηρυτό μόνο 15 εργαζόμενοι στην πρεσβεία.

Αργά χθες το βράδυ 89 Βούλγαροι, κυρίως οικογένειες με παιδιά, εγκατέλειψαν τον Λίβανο και έφτασαν στη Σόφια. Σήμερα, ένα κυβερνητικό αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει και μια δεύτερη πτήση. Περίπου 400 Βούλγαροι ζουν στον Λίβανο και, μέχρι τώρα, οι 160 από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Έλενα Σεκερλέτοβα.

Η Πορτογαλία ήδη απομάκρυνε από το βράδυ του Σαββάτου, με στρατιωτική πτήση μέσω Κύπρου, 28 πολίτες της και μέλη των οικογενειών τους, συνολικά 44 άτομα.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες επίσης ότι έχει κάνει κράτηση 800 θέσεων σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει τους πολίτες του να φύγουν από τον Λίβανο. Περίπου 45.000 Καναδοί βρίσκονται στη χώρα αυτή και η επόμενη πτήση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Ο καναδικός στρατός προετοίμασε μέσα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, αν οι εμπορικές πτήσεις διακοπούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

